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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп допустил ошибку с костюмом на похоронах Папы Римского

Американский президент в синем костюме сильно выделялся на фоне присутствующих на церемонии.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп на похоронах

Президент США Дональд Трамп на похоронах Папы Римского Франциска / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска, надев синий костюм на траурную церемонию в Ватикане.

Об этом сообщает британское издание The Independent .

Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане.

Американский президент пришел на церемонию в синем костюме, сильно выделяясь на фоне других присутствующих и даже своей жены Мелании, которая была в черном платье и черном вуале.

Еще одним нарушением этикета, допущенным первой парой Америки, стало то, что Дональд Трамп и его жена покинули церемонию, как только она закончилась, вместо того, чтобы ждать до конца захоронения.

Напомним, на похоронах Папы Римского Франциска Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить президенту Украины место вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

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