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Трамп едет на саммит в Анкаре раздраженным: повлияет ли это на помощь Украине
CNN сообщает, что эмоциональное состояние Дональда Трампа перед саммитом НАТО вызывает беспокойство среди союзников. Несмотря на напряженность, европейские страны готовят новые шаги по укреплению помощи Украине.
Этой весной во время совещания в Белом доме президент США Дональд Трамп возмутился тем, что члены НАТО отказались присоединиться к военной операции в Иране. По словам двух источников, ознакомленных с ситуацией, Трамп поинтересовался, не стоит ли сократить американские силы в Европе на треть, чтобы послать так называемым союзникам «правильный сигнал».
Из-за общего настроения Трампа, в котором он поехал на саммит в Анкаре, есть вероятность, что результаты встречи могут стать плохими, для Украины в частности. Об этом пишет CNN.
На саммит в Анкаре Трамп поехал в неудовлетворительном настроении: причины и прогнозы относительно встречи
Приблизительно в тот же момент, когда союзники США в НАТО отказались нападать на Иран, Пентагон внезапно отменил два развертывания войск США в Европе и приказал вывести часть контингента.
Министр обороны Пит Хегсет планировал объявить о еще больших сокращениях присутствия американских войск в странах НАТО, но после консультаций с чиновниками администрации план изменили. Хегсет анонсировал шестимесячный пересмотр присутствия сил США в Европе.
В преддверии саммита НАТО в Турции раздражение Трампа и его угрозы повысили градус напряжения в Альянсе. Трамп усилил свой скептицизм по поводу европейской обороны, поскольку его никто не поддержал в атаках на Иран.
Трамп до сих пор не исключает возможности выйти из НАТО и периодически вспоминает об угрозе отобрать Гренландию у союзника по блоку.
В то же время европейцы опасаются, что периодические уступки Трампа по отношению к Путину могут спровоцировать Россию на проверку решимости Альянса.
Атмосфера перед саммитом в Анкаре, куда Трамп, по его словам, едет неохотно, остается напряженной. В прошлом месяце на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США отметил, что согласился на визит только из-за дружеских отношений с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Этот саммит в Анкаре — на самом деле время для наших союзников активизироваться, и я знаю, что именно этого ожидает президент Трамп», — заявлял посол США в НАТО Мэттью Уитакер.
Европейские лидеры надеются избежать масштабного конфликта, поэтому готовят новые оборонные обязательства. Особое напряжение вызывают намерения Трампа «купить» Гренландию.
Ситуацию усложняют и публичные заявления Трампа. Перед саммитом он написал в соцсетях, что то, что США продолжают идти одним путем с европейцами — это смешно, поскольку страны НАТО не поддержали США в войне с Ираном.
Еще одним отягощающим фактором является недавний конфликт Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони после саммита G7 во Франции.
Параллельно США выводят войска из Европы быстрее, чем ожидалось. Трамп поддержал решение о выводе 5000 военных из Германии после заявления канцлера Фридриха Мерца об «унижении» США в войне с Ираном.
Прогноз саммита в Анкаре для Украины
Несмотря на безумные идеи и раздражение Трампа, Украина должна получить на саммите в Анкаре помощь от партнеров. В частности, европейцы планируют выделить десятки миллиардов евро военной помощи, чтобы показать Трампу свою вовлеченность.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит официальный ужин лидеров в Анкаре и проведет индивидуальную встречу с Трампом в среду, несмотря на то, что участия в самом саммите принимать не будет.
Дональд Трамп: последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции, который проходит 7-8 июля в Анкаре.
Главной темой переговоров станут возможные пути завершения войны РФ против Украины. По данным источника в администрации США, после этого американский лидер предположительно проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Трамп стремится активизировать дипломатию для прекращения конфликта, поскольку ситуация на фронте в последние месяцы остается относительно стабильной без существенных изменений.
Кроме того, в рамках саммита президент США проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, а также призовет союзников по Альянсу увеличить свои расходы на оборону.