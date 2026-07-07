Трамп едет на саммит в Анкаре раздраженным: повлияет ли это на помощь Украине

Трамп взбешен на НАТО / © Associated Press

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Этой весной во время совещания в Белом доме президент США Дональд Трамп возмутился тем, что члены НАТО отказались присоединиться к военной операции в Иране. По словам двух источников, ознакомленных с ситуацией, Трамп поинтересовался, не стоит ли сократить американские силы в Европе на треть, чтобы послать так называемым союзникам «правильный сигнал».

Из-за общего настроения Трампа, в котором он поехал на саммит в Анкаре, есть вероятность, что результаты встречи могут стать плохими, для Украины в частности. Об этом пишет CNN.

На саммит в Анкаре Трамп поехал в неудовлетворительном настроении: причины и прогнозы относительно встречи

Приблизительно в тот же момент, когда союзники США в НАТО отказались нападать на Иран, Пентагон внезапно отменил два развертывания войск США в Европе и приказал вывести часть контингента.

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Министр обороны Пит Хегсет планировал объявить о еще больших сокращениях присутствия американских войск в странах НАТО, но после консультаций с чиновниками администрации план изменили. Хегсет анонсировал шестимесячный пересмотр присутствия сил США в Европе.

В преддверии саммита НАТО в Турции раздражение Трампа и его угрозы повысили градус напряжения в Альянсе. Трамп усилил свой скептицизм по поводу европейской обороны, поскольку его никто не поддержал в атаках на Иран.

Трамп до сих пор не исключает возможности выйти из НАТО и периодически вспоминает об угрозе отобрать Гренландию у союзника по блоку.

В то же время европейцы опасаются, что периодические уступки Трампа по отношению к Путину могут спровоцировать Россию на проверку решимости Альянса.

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Атмосфера перед саммитом в Анкаре, куда Трамп, по его словам, едет неохотно, остается напряженной. В прошлом месяце на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США отметил, что согласился на визит только из-за дружеских отношений с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Этот саммит в Анкаре — на самом деле время для наших союзников активизироваться, и я знаю, что именно этого ожидает президент Трамп», — заявлял посол США в НАТО Мэттью Уитакер.

Европейские лидеры надеются избежать масштабного конфликта, поэтому готовят новые оборонные обязательства. Особое напряжение вызывают намерения Трампа «купить» Гренландию.

Ситуацию усложняют и публичные заявления Трампа. Перед саммитом он написал в соцсетях, что то, что США продолжают идти одним путем с европейцами — это смешно, поскольку страны НАТО не поддержали США в войне с Ираном.

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Еще одним отягощающим фактором является недавний конфликт Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони после саммита G7 во Франции.

Параллельно США выводят войска из Европы быстрее, чем ожидалось. Трамп поддержал решение о выводе 5000 военных из Германии после заявления канцлера Фридриха Мерца об «унижении» США в войне с Ираном.

Прогноз саммита в Анкаре для Украины

Несмотря на безумные идеи и раздражение Трампа, Украина должна получить на саммите в Анкаре помощь от партнеров. В частности, европейцы планируют выделить десятки миллиардов евро военной помощи, чтобы показать Трампу свою вовлеченность.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит официальный ужин лидеров в Анкаре и проведет индивидуальную встречу с Трампом в среду, несмотря на то, что участия в самом саммите принимать не будет.

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Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции, который проходит 7-8 июля в Анкаре.

Главной темой переговоров станут возможные пути завершения войны РФ против Украины. По данным источника в администрации США, после этого американский лидер предположительно проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Трамп стремится активизировать дипломатию для прекращения конфликта, поскольку ситуация на фронте в последние месяцы остается относительно стабильной без существенных изменений.

Кроме того, в рамках саммита президент США проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, а также призовет союзников по Альянсу увеличить свои расходы на оборону.

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