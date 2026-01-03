Трамп еще до Рождества одобрил удары по Венесуле, но что-то пошло не так

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп одобрил удары по Венесуэле еще несколько дней назад, до Рождества, но затем операцию отложили.

Об этом CBS News рассказали два американских чиновника.

Американские телеканалы CBS и FOX News со ссылкой на официальных лиц сообщают, что удары были нанесены по приказу Трампа. Пентагон пока официально не комментирует ситуацию.

Напомним, в Каракасе на фоне напряжения с Соединенными Штатами сообщают о взрывах, выстрелах и авиации в воздухе. Южная часть города, возле большой военной базы, осталась без света

В заявлении правительство Венесуэлы прямо указало на то, что удар по столице страны наносят США.

«Венесуэла отвергает, отрицает и осуждает перед международным сообществом серьезнейшую военную агрессию, совершенную нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории Венесуэлы», — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что удары по Каракасу направлены на «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, ее нефти и полезных ископаемых» и «насильственное нарушение политической независимости страны».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «подписал и приказал выполнить указ об объявлении состояния внешнего нападения на всей территории страны».

Он также приказал реализовать все планы национальной обороны «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах».