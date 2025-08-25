Трамп еще имеет карты, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров — Витакер

НАТО и США готовят новые рычаги давления на Россию - Витакер / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп владеет достаточным набором инструментов, чтобы заставить российского главу Владимира Путина согласиться на мирное соглашение.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Витакер в эфире телеканала Fox News.

«Трамп задействует все имеющиеся рычаги. Он разыгрывает свои карты осторожно и последовательно, добиваясь заключения мирного соглашения. И у президента еще остается много возможностей для действий», — подчеркнул дипломат.

Реклама

По словам Витакера, одним из ключевых инструментов давления является поддержка партнеров по НАТО и Канаде, поставляющих вооружение Украине.

«Этот процесс можно усилить, и сейчас он развивается достаточно успешно», — подчеркнул он.

Санкции и экономическое давление

Кроме военной поддержки, Соединенные Штаты, по словам дипломата, располагают и экономическими инструментами влияния. Речь идет, прежде всего, о тарифах и вторичных санкциях против стран, сотрудничающих с Россией.

«Мы видели реакцию Индии, которая осталась недовольна после введения таких мер. Китай также должен быть готов, равно как и Бразилия, продолжающая закупать российскую нефть. Если они не присоединятся к глобальным усилиям, чтобы остановить войну, последствия будут для них ощутимы», — объяснил посол.

Реклама

Тем временем Дональд Трамп снова демонстрирует приверженность президенту РФ Путину, получив от него фотографию.

В то же время ситуация в Украине обостряется, а Россия продолжает наступательные действия.

Несмотря на заявления Белого дома о возможной готовности Москвы к переговорам с Киевом, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC фактически опроверг какие-либо сдвиги на дипломатическом фронте.