ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
76
Время на прочтение
2 мин

Трамп еще имеет карты, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров — Витакер

Трамп располагает инструментами для принуждения России к миру, считает посол США в НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп еще имеет карты, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров — Витакер

НАТО и США готовят новые рычаги давления на Россию - Витакер / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп владеет достаточным набором инструментов, чтобы заставить российского главу Владимира Путина согласиться на мирное соглашение.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Витакер в эфире телеканала Fox News.

«Трамп задействует все имеющиеся рычаги. Он разыгрывает свои карты осторожно и последовательно, добиваясь заключения мирного соглашения. И у президента еще остается много возможностей для действий», — подчеркнул дипломат.

По словам Витакера, одним из ключевых инструментов давления является поддержка партнеров по НАТО и Канаде, поставляющих вооружение Украине.

«Этот процесс можно усилить, и сейчас он развивается достаточно успешно», — подчеркнул он.

Санкции и экономическое давление

Кроме военной поддержки, Соединенные Штаты, по словам дипломата, располагают и экономическими инструментами влияния. Речь идет, прежде всего, о тарифах и вторичных санкциях против стран, сотрудничающих с Россией.

«Мы видели реакцию Индии, которая осталась недовольна после введения таких мер. Китай также должен быть готов, равно как и Бразилия, продолжающая закупать российскую нефть. Если они не присоединятся к глобальным усилиям, чтобы остановить войну, последствия будут для них ощутимы», — объяснил посол.

Тем временем Дональд Трамп снова демонстрирует приверженность президенту РФ Путину, получив от него фотографию.

В то же время ситуация в Украине обостряется, а Россия продолжает наступательные действия.

Несмотря на заявления Белого дома о возможной готовности Москвы к переговорам с Киевом, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC фактически опроверг какие-либо сдвиги на дипломатическом фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie