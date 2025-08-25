- Дата публикации
Трамп еще имеет карты, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров — Витакер
Трамп располагает инструментами для принуждения России к миру, считает посол США в НАТО.
Президент США Дональд Трамп владеет достаточным набором инструментов, чтобы заставить российского главу Владимира Путина согласиться на мирное соглашение.
Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Витакер в эфире телеканала Fox News.
«Трамп задействует все имеющиеся рычаги. Он разыгрывает свои карты осторожно и последовательно, добиваясь заключения мирного соглашения. И у президента еще остается много возможностей для действий», — подчеркнул дипломат.
По словам Витакера, одним из ключевых инструментов давления является поддержка партнеров по НАТО и Канаде, поставляющих вооружение Украине.
«Этот процесс можно усилить, и сейчас он развивается достаточно успешно», — подчеркнул он.
Санкции и экономическое давление
Кроме военной поддержки, Соединенные Штаты, по словам дипломата, располагают и экономическими инструментами влияния. Речь идет, прежде всего, о тарифах и вторичных санкциях против стран, сотрудничающих с Россией.
«Мы видели реакцию Индии, которая осталась недовольна после введения таких мер. Китай также должен быть готов, равно как и Бразилия, продолжающая закупать российскую нефть. Если они не присоединятся к глобальным усилиям, чтобы остановить войну, последствия будут для них ощутимы», — объяснил посол.
Тем временем Дональд Трамп снова демонстрирует приверженность президенту РФ Путину, получив от него фотографию.
В то же время ситуация в Украине обостряется, а Россия продолжает наступательные действия.
Несмотря на заявления Белого дома о возможной готовности Москвы к переговорам с Киевом, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC фактически опроверг какие-либо сдвиги на дипломатическом фронте.