Трамп фигурирует в скандальном деле секс-торговца Эпштайна: суд в США опубликовал документы

Комментируя свое знакомство со скандальным секс-преступником, Трамп сказал, что знал Эпштейна, но "не был фанатом",

В США по решению суда опубликована часть документов с именами лиц, фигурирующих по делу по обвинению финансиста Джеффри Эпштайна в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.

Об этом сообщает CNN.

Документы содержат, в частности, показания Иоганны Себерг, работавшей у Эпштайна массажисткой. Он принуждал ее к эротическому массажу.

В частности, она вспоминает время, когда она была с Эпштайном на одном из его самолетов и пилоты сообщили им, что им нужно приземлиться в Атлантик-Сити. Тогда Эпштайн предложил им связаться с Дональдом Трампом.

“Джеффри сказал: “Прекрасно, мы позвоним Трампу и пойдем в – я не помню названия казино, но – мы пойдем в казино”, – рассказывала Сёберг.

Позже Себерг в своих показаниях сказала, что никогда не делала Трампу массаж.

В документах Трамп вообще не обвиняется в правонарушениях, связанных с Эпштейном.

Телеканал NBC обнародовал архивные кадры 1992 года, на которых изображены Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн на вечеринке в имении Трампа Мар-а-Лаго. На видео видно, как они смеются и показывают руками, когда они, кажется, говорят о женщинах, сообщает NBC News.

Встреча Дональда Трампа и Джеффри Эпштайна в 1992 году / Фото: скриншот с видео

Ранее, комментируя свое знакомство со скандальным секс-преступником, Трамп сказал, что знал Эпштейна, но "не был фанатом", и они не общались 15 лет.

Кто еще фигурирует в деле Эпштайна

В показаниях Иоганны Себерг есть и другие известные личности. В частности, она описала, как британский принц Эндрю в шутку касался ее груди во время фотографирования. А также вспомнила, что Эпштейн говорил с ней о Билле Клинтоне.

"Однажды он сказал, что Клинтон любит их молодыми, имея в виду девушек", — сказала она.

В ближайшие недели будут опубликованы новые группы документов, в которых, как ожидается, будут фигурировать почти 200 человек.

Кто такой Эпштайн

В июле 2019 года Джеффри Эпштайну было предъявлено обвинение в создании криминальной сети, которая в 2002-2005 годах занималась сексуальной эксплуатацией, в том числе несовершеннолетних. Он был отправлен под арест без права внесения залога.

Через месяц Эпштайна обнаружили мертвым в камере. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти явилось самоубийство.

Напомним, ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одним словом ответила на похвалу со стороны экс-президента Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина.

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