Трамп готов обнародовать результаты анализов относительно состояния здоровья — СМИ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп якобы планирует опубликовать результаты своего недавнего обследования МРТ, при этом «понятия не имеет», какие именно части тела были обследованы.

Об этом сообщает BILD.

«Я прошел когнитивный тест и сдал его блестяще, чего вам бы никогда не удалось», — заявил Трамп, комментируя результаты обследования.

В последние месяцы продолжаются активные обсуждения состояния здоровья президента США. В июле Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Недавнее обследование МРТ снова подняло волну дискуссий относительно его физического состояния. Ведущие демократы требуют от президента полной открытости.

«Очевидно, что президент физически слабеет», — заявил в NBC Тим Вальц, который участвовал в президентской кампании как кандидат в вице-президенты от Камалы Харрис.

Трамп при этом якобы «не имеет ни малейшего представления», что именно было обследовано. «Если вы хотите, чтобы результаты были опубликованы, я их опубликую», — сказал президент журналистам, назвав результаты «идеальными».

На вопрос корреспондента CBS, какую часть тела обследовали, Трамп ответил: «Это было просто МРТ».

«Какую часть тела? Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и сдал его блестяще», — сказал он.

