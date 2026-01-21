Трамп и Путин / © Reuters

Действия Дональда Трампа привели к серьезному обострению отношений с Китаем, что чревато перерасти в реальное военное противостояние. В этой геополитической игре Вашингтон пытается использовать фактор Владимира Путина, однако глава Кремля уже сделал свой выбор не в пользу США.

Об этом в комментарии «24 Канала» рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.

По мнению эксперта, за последний год Дональд Трамп фактически проиграл как тарифную, так и технологическую войну с Китаем. Глобальная система сотрудничества разрушается, а Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении из-за того, что в свое время американские корпорации перенесли производственные мощности в Азию.

«США остались с финансовой системой, но без продукции», — отметил Кульпа.

Сегодня мир все меньше верит в способность Вашингтона победить в противостоянии с Пекином. Даже Европа начала дистанцироваться от США, сокращая объем торговли.

Кульпа подчеркивает, что Трамп сейчас ведет себя как ревизионист, подобно Путину, играя на разрушение существовавшей ранее системы. Смена мирового гегемона редко проходит без конфликта, поэтому война кажется неизбежной.

По словам аналитика, Трамп стремится подчинить себе Европу, чтобы ускорить подготовку к войне с Китаем. Именно для этого ему нужно сотрудничество с Москвой.

«Путин, как бандит, должен испугать европейские страны. Поэтому Трамп хочет договориться с ним на средства суверенитета стран Центральной Европы — Украины, Польши, стран Балтии — чтобы добиться неопределенности поведения Путина по отношению к Китаю», — объяснил Кульпа.

Почему Кремль не предаст Пекин

Несмотря на попытки Трампа, эксперт уверен: переманить Путина на сторону США не удастся. Для Кремля предложения Вашингтона не привлекательны.

Китай обеспечивает Путину модель правления вроде северокорейской, позволяющей передавать власть в пределах семьи или клана. Трамп таких гарантий предоставить не может.

Путин же убежден, что в глобальном противостоянии победу одержит именно Китай.

«Путин смирился с тем, что является китайской шестеркой. И если Европа хочет избежать конфликта, должна ориентироваться на мир, установленный не Трампом, а Пекином», — подчеркнул эксперт.

По мнению Петра Кульпы, европейским странам придется идти на торговые соглашения с Китаем и рассматривать Пекин как гаранта безопасности, способного сдерживать агрессивные амбиции России.

Напомним, Китай выступил с резкой критикой в адрес США после того, как американская сторона захватила два нефтяных танкера, связанных с Венесуэлой и санкционными ограничениями. В МИД КНР заявили, что такие действия являются серьезным нарушением международного права, отметив неприемлемость односторонних санкций без мандата Совета Безопасности ООН.