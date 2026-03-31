Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил своей команде, что готов завершить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив не будет полностью разблокирован.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в Вашингтоне в последние дни пересмотрели подход к кампании. Там пришли к выводу, что попытка силой восстановить полноценное судоходство через Ормузский пролив может значительно затянуть боевые действия и вывести их за рамки первоначального плана, предусматривающего короткую операцию продолжительностью 4-6 недель.

В этой связи Трамп решил сместить акценты: вместо полного контроля над проливом США будут стремиться добиться ключевых военных результатов — ослабить иранский флот, снизить ракетный потенциал Тегерана и постепенно свернуть активную фазу боевых действий.

Параллельно Вашингтон рассчитывает усилить дипломатическое давление на Иран, чтобы вынудить его самостоятельно восстановить свободу судоходства.

Если же этот сценарий не сработает, США могут переложить ответственность за открытие пролива на союзников, прежде всего, страны Европы и государства Персидского залива.

Источники издания также отмечают, что Трамп не исключает силовых вариантов развития событий, однако пока не рассматривает их как первоочередные.

В материале отмечается, что завершение войны без разблокирования Ормузского пролива будет иметь стратегические последствия: Иран, вероятно, лишь усилит контроль над этим критически важным маршрутом, а вопрос его открытия придется отложить на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос об условиях жизни людей в Иране. Он начал делать комплименты ведущей.

Мы ранее информировали, что неизвестный дрон пролетел опасно близко во время взлета самолета Дональда Трампа.