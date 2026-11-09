Трамп готовит новые перестановки в Белом доме: что сказал об угрозе импичмента

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует новые перестановки в своей администрации после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. В то же время он не считает, что у демократов есть основания для очередного импичмента.

Об этом американский президент рассказал в интервью CBS News для программы "60 минут".

Реклама

На вопрос журналиста Росса Даутхата, ожидает ли он новых увольнений после результатов выборов, Трамп ответил утвердительно.

Реклама

«Я люблю свой кабинет. Думаю, они хорошие. Но, возможно, я внесу несколько изменений. Не хочу вспоминать, кого именно», – заявил президент.

Вскоре после записи интервью стало известно об отставке руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Ее заменил Стивен Миллер.

Комментируя кадровое решение, Трамп отметил, что Уайлс хорошо выполняла свою работу, однако иногда в администрации необходимы изменения.

Кто еще может покинуть команду Трампа

Тем временем Белый дом ищет нового пресс-секретаря после увольнения Кэти Захарии, которая покинула должность только через четыре дня после назначения.

Реклама

Сам Трамп возразил, что уволил ее, и заявил, что женщина подверглась несправедливой критике со стороны СМИ.

На выходных президент даже сообщил в Truth Social, что предложил возглавить пресс-службу президенту UFC Дани Уайту. Впрочем, впоследствии объяснил журналистам во Флориде, что это была шутка.

«Конечно, я пошутил. Это была просто небольшая шутка», — сказал Трамп.

Что Трамп сказал о возможном импичменте

После победы демократов на выборах в Конгресс вновь возникли предположения о возможной третьей попытке объявить президенту импичмент.

Реклама

Однако Трамп не верит в такой сценарий.

«Я даже представить себе не могу. Что я сделал? У меня было лучшие два года в истории президентства», — заявил он.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис ранее подчеркнул, что вопрос импичмента пока не обсуждается внутри его фракции.

По словам политика, демократы сосредоточены, прежде всего, на контроле за деятельностью администрации Трампа, доступности жилья и снижении стоимости жизни американцев.

В Конгрессе США требуют отставки главы Пентагона из-за войны с Ираном

Напомним, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал резолюцию по импичменту Пита Гегсета и призвал главу Пентагона уйти в отставку. Политик обвинил министра обороны в злоупотреблении властью, подрыве национальной безопасности и решении дорогостоящей войны с Ираном.

"Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, взорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал по собственному желанию эту безрассудную и дорогую войну в Иране", - заявил Джеффрис.

После победы на выборах в Конгресс демократы планируют ужесточить контроль над администрацией Трампа. Среди их приоритетов расследование решений Белого дома, возобновление военной помощи Украине и усиление санкций против России.

После поражения республиканцев в команде Трампа заговорили об отставках

Напомним, после поражения республиканцев на выборах в Конгресс США появились сообщения о возможных кадровых изменениях в администрации Дональда Трампа. В частности, в СМИ обсуждали вероятную отставку госсекретаря Марко Рубио и импичмент главы Пентагона Пита Гегсета из-за войны с Ираном.

Рубио опроверг слухи об увольнении, заверив, что останется в команде Трампа до истечения его президентского срока. В то же время Гегсет столкнулся с критикой из-за военной кампании против Ирана, недовольство которой сказалось на результатах выборов.

Тем временем Fox News сообщает о возможном появлении нового лидера среди республиканцев. По данным источников телеканала, вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал подготовку к президентским выборам 2028 года и пытается заручиться поддержкой избирателей, разочарованных в Трампе.

Новости партнеров

Новости партнеров