О чем договариваются США и РФ / © Associated Press

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Спецпосланник Владимира Путина и руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками. Главной темой встречи стало потенциальное сотрудничество в энергетической сфере США и РФ после войны в Украине. Дональд Трамп стал искать выгоды от РФ еще до того, как в Украине закончится война.

Об этом пишет The Telegraph.

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США ведет выгодные переговоры с РФ: о чем идет речь

По данным Reuters, в понедельник представитель Кремля встретился с чиновниками Министерства финансов и Министерства энергетики США. Американская сторона охарактеризовала эти переговоры как «конструктивные».

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Сам факт такой нетипичной встречи свидетельствует о готовности Вашингтона и Москвы закладывать основу для будущих бизнес-договоренностей еще до фактического прекращения полномасштабной войны в Украине.

Чиновник подтвердил, что во время визита Дмитриева обсуждали вопросы «мирного урегулирования российско-украинского конфликта и возможных американо-российских энергетических инициатив после завершения войны».

Переговоры проходят на фоне озабоченности Белого дома ростом цен на топливо. Этот скачок обусловлен обострением противостояния с Ираном, а также успешными ударами украинских дальнобойных дронов по российским нефтяным объектам. Как сообщает издание The Atlantic, команда Дональда Трампа сейчас прорабатывает план, по которому Белый дом может смягчить санкции на Россию в обмен на освобождение политзаключенных.

Такой шаг позволил бы Трампу реализовать сразу несколько задач: расширить формат диалога с Кремлем за пределы чисто украинского вопроса, открыть путь к выгодным соглашениям по российской нефти, дизелю и критически важным минералам, а также освободить политзаключенных.

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В то же время, эти решения вызывают резкое возмущение в Украине и среди европейских союзников, которые, наоборот, пытаются усилить экономическое давление на Москву, чтобы принудить ее к реальным переговорам.

Визит Дмитриева стал продолжением недавней поездки спецпосланников Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Москву, где они встречались с Путиным для возобновления мирного процесса под руководством США. По словам Кушнера, зятя американского президента, именно «соглашения о процветании» являются ключевым элементом переговорной стратегии администрации Трампа.

Со своей стороны, Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке призвал помочь Украине завершить войну «до зимы». Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Зеленский обратился к международному сообществу с требованием перекрыть финансовые потоки агрессора.

Попытки наладить диалог проходят на фоне активизации российских атак на Киев и другие города Украины с применением реактивных дронов днем, а баллистики ночью.

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Третий раз в Москву едет спецпосланник Ватикана

Напомним, Папа Римский отправил в Россию своего спецпосланника, кардинала Маттео Дзуппи, для проведения очередного раунда переговоров по войне в Украине. Это уже третий визит кардинала в Москву — предыдущий состоялся почти два года назад, а в июле он также посещал Украину. Встречи с представителями российских властей запланированы на три дня.

Основными темами переговоров является решение гуманитарных вопросов: судьба депортированных в РФ украинских детей с оккупированных территорий, обмен военнопленными и помощь гражданскому населению.

В рамках этой миссии Ватикан рассматривает запросы обеих сторон, стремясь развивать начавшийся диалог для уменьшения страданий от войны и содействия ее скорейшему завершению.

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