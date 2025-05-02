Трамп готовит новый план для завершения войны в Украине: как США могут повлиять на Россию

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин тормозит процесс завершения войны в Украине, поэтому США готовят новые экономические меры.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, Трамп пока не принял окончательного решения, поскольку продолжаются дипломатические усилия. Какие именно санкционные меры обсуждаются, не раскрывается.

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Киев и союзники требуют от США усилить давление на Кремль — в частности из-за энергетических ограничений. Цель — заставить Россию принять условия перемирия, предложенные Трампом. Несмотря на действующие санкции, Москва до сих пор контролирует около 20% территории Украины.

Ситуацию усложняет отставка советника по нацбезопасности Майка Вольца и назначение на его место временного госсекретаря Марко Рубио. Это может изменить внешнеполитический курс США, ведь аналитики считают, что такое назначение позволит сгладить противоречия в политике, учитывая более мягкую позицию Виткоффа в отношении России.

Путин отвергает идею постоянного перемирия, настаивая на контроле над четырьмя украинскими регионами. Зеленский согласился передать часть будущих доходов от ресурсов под контроль США, чтобы обеспечить поддержку Трампа, и выступает за безусловное перемирие хотя бы на 30 дней.

Конгресс США готов усилить санкции против России, поддерживая предложения сенатора Линдси Грэма относительно новых «разрушительных» санкций, включая 500% тарифы на импорт российских энергоносителей. Предлагается признать контроль РФ над Крымом, заморозить линию фронта и постепенно снять санкции. США также требуют возвращения Запорожской АЭС под международный контроль, но Россия исключает это требование.

Напомним, ранее мы писали о том, что США исходят из переговоров Украины и РФ.