Трамп готовит "покупку века": сколько США готовы отдать за Гренландию
Амбициозная идея Трампа приобрести Гренландию получила конкретный ценник — 700 миллиардов долларов.
Желание президента США Дональда Трампа получить стратегический контроль над Арктикой переходит в практическую плоскость. Госсекретарь Марко Рубио получил поручение разработать предложение о покупке полуавтономной территории Дании – острова Гренландия.
О подробностях плана сообщает NBC News.
Цена вопроса - 700 миллиардов
По данным источников, знакомых с оценками, стоимость сделки может составить 700 миллиардов долларов. Для понимания масштаба: это больше половины годового бюджета Пентагона.
Цель Трампа – получить буфер против главных противников Америки, России и Китая, в Арктическом регионе.
«Я бы с удовольствием заключил с ними соглашение. Это проще. Но так или иначе мы получим Гренландию», — заявил Трамп журналистам в воскресенье.
Реакция острова: «Люди бодрствуют»
Пока в Вашингтоне считают деньги, в Гренландии царит напряжение. Министерка бизнеса и минеральных ресурсов Наая Натаниэльсен призналась, что давление со стороны США вызывает у населения бессонницу.
«Гренландия не хочет, чтобы ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов… Мы не намерены становиться американцами», — подчеркнула она.
Министр иностранных дел Вивиан Моцфельдт также подтвердила: остров выбирает оставаться частью Королевства Дания.
План «Б» и угроза НАТО
Если покупка не удастся, США рассматривают вариант «ассоциации» — соглашения, похожего на действующие с Маршалловыми Островами. Это позволило бы Америке размещать там войска в обмен на финансовую помощь.
Эксперты предупреждают, что попытка силового давления на Данию может расколоть НАТО.
«Зачем врываться в корову, если она продает вам молоко по относительно хорошим ценам?» — иронически прокомментировал ситуацию один из американских чиновников, намекая, что у США и так есть доступ к базам на острове.
Между тем, в Конгрессе США уже появился двухпартийный законопроект, запрещающий Пентагону использовать средства для установления контроля над территорией союзника по НАТО без его согласия.
