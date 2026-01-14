Трамп готовит "покупку века": сколько США готовы отдать за Гренландию

В Трампе подсчитали, что покупка острова обойдется США в 700 миллиардов долларов

Желание президента США Дональда Трампа получить стратегический контроль над Арктикой переходит в практическую плоскость. Госсекретарь Марко Рубио получил поручение разработать предложение о покупке полуавтономной территории Дании – острова Гренландия.

О подробностях плана сообщает NBC News.

Цена вопроса - 700 миллиардов

По данным источников, знакомых с оценками, стоимость сделки может составить 700 миллиардов долларов. Для понимания масштаба: это больше половины годового бюджета Пентагона.

Цель Трампа – получить буфер против главных противников Америки, России и Китая, в Арктическом регионе.

«Я бы с удовольствием заключил с ними соглашение. Это проще. Но так или иначе мы получим Гренландию», — заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Реакция острова: «Люди бодрствуют»

Пока в Вашингтоне считают деньги, в Гренландии царит напряжение. Министерка бизнеса и минеральных ресурсов Наая Натаниэльсен призналась, что давление со стороны США вызывает у населения бессонницу.

«Гренландия не хочет, чтобы ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов… Мы не намерены становиться американцами», — подчеркнула она.

Министр иностранных дел Вивиан Моцфельдт также подтвердила: остров выбирает оставаться частью Королевства Дания.

План «Б» и угроза НАТО

Если покупка не удастся, США рассматривают вариант «ассоциации» — соглашения, похожего на действующие с Маршалловыми Островами. Это позволило бы Америке размещать там войска в обмен на финансовую помощь.

Эксперты предупреждают, что попытка силового давления на Данию может расколоть НАТО.

«Зачем врываться в корову, если она продает вам молоко по относительно хорошим ценам?» — иронически прокомментировал ситуацию один из американских чиновников, намекая, что у США и так есть доступ к базам на острове.

Между тем, в Конгрессе США уже появился двухпартийный законопроект, запрещающий Пентагону использовать средства для установления контроля над территорией союзника по НАТО без его согласия.

Напомним, Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия . Он заявил, что остров критически важен для безопасности США, НАТО и реализации системы «Золотой купол», и предупредил об угрозе России и Китая.