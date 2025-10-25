Трамп готовит следующий удар по России: какие санкции уже лежат на столе и почему Европа "тормозит"

США давят на Европу, чтобы усилить экономические санкции против РФ

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, направленные против ключевых секторов российской экономики. Эти меры могут быть применены, если кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. Однако Вашингтон, недавно сам, впервые после возвращения Трампа к власти, ввел ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», теперь давит на европейских союзников, чтобы они сделали «следующий большой шаг» в усилении давления на Кремль.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников и лиц, знакомых с внутренней динамикой администрации Трампа.

Подготовлен «арсенал» и давление на Европу

Издание отмечает, что у администрации США уже существует «хорошо разработанный инструментарий» для дальнейшего повышения ставок в противостоянии с Москвой. Новые подготовленные санкции направлены против двух ключевых сфер экономики РФ:

Реклама

банковского сектора;

транспортной инфраструктуры для экспорта нефти

Кроме того, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что поддерживают использование замороженных российских активов в Евросоюзе для покупки американского оружия для Киева. В Вашингтоне также начали внутренние обсуждения использования российских активов, хранящихся в США, для поддержки военных усилий Украины.

В то же время Белый дом стремится к тому, чтобы следующий большой шаг сделали европейские союзники. И это могут быть дополнительные санкции или таможенные тарифы.

Источник, знакомый с внутренней динамикой администрации, отметил, что президент Трамп, вероятно, возьмет паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию Москвы на недавние санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Европа тормозит из-за экономических связей

Решение США о введении санкций против нефтяных гигантов вызвало рост цен на нефть и заставило крупных покупателей российского сырья в Китае и Индии искать альтернативы. Однако, по мнению американских чиновников, ЕС должен быть более решительным.

Реклама

Однако для Европейского Союза ввести полные блокировочные санкции против, например, «Лукойла» будет гораздо сложнее, чем для США. Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил, что «ЛУКойл» слишком тесно интегрирован в европейскую экономику, поскольку компания владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии, а также имеет обширную сеть автозаправочных станций по всему континенту.

«Я думаю, нам нужно найти способ разорвать связи… прежде чем мы сможем ввести полные санкции», – заявил европейский чиновник.

Тем временем США продолжают оказывать давление на ЕС и страны НАТО и критикуют их за недостаточно решительные шаги против Москвы.

Напомним, состоявшаяся на днях встреча лидеров «Коалиции желающих» в Лондоне стала очередным положительным событием для Украины. Ключевым решением было усиление санкционного давления на Россию , особенно в энергетическом секторе.