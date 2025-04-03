Трамп готовится к Третьей мировой войне: экономист о настоящей цели американских пошлин

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп повышает пошлины против стран всего мира, потому что готовится к реальной войне.

Такое мнение высказал эксперт рынка труда блоггер Сергей Марченко в своем Facebook.

«Таможенные тарифы Трампа это не об экономике и не о торговом дефиците и большом внутреннем долге. Это подготовка к войне«, — считает эксперт.

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Марченко напомнил, что торговый дефицит США существует много десятков лет, а государственный долг США последний раз равнялся нулю где-то в 1830-х годах, 200 лет назад.

«Смысл высоких тарифов в том, чтобы другие страны ввели такие же тарифы. Звучит безумно, но факт. Тарифные войны Трампа приведут к тому, что американские компании лишатся экспортных рынков и, чтобы компенсировать потери, начнут бороться за внутренний рынок США, вытесняя экспорт. Учитывая, что высокие тарифы ограничивают международную торговлю и становится невыгодной, производство вернется в Соединенные Штаты», — говорит экономист.

По его мнению, в настоящее время главной целью администрации Трампа является вернуть производство в США.

«Так как ты воюешь, ты не можешь полагаться на торговых партнеров, тебе нужно производство в своей стране, чтобы ни от кого не зависеть и быть сильным», — отмечает Марченко.

В качестве примера он приводит Украину. У нашего государства не было достаточно своего производства до начала большого вторжения, поэтому практически все — от касок и бронежилетов, аптечек и турникетов до гаубиц и самолетов пришлось просить по всему миру.

«И сейчас, когда нас склоняют к капитуляции на условиях Путина, у Украины действительно мало козырей, чтобы отстоять свои интересы, потому что украинская промышленность не „вывозит“ войну. Америка не хочет оказаться в ситуации Украины, потому пытается вернуть производство в США. Не знаю, получится ли это сделать таким способом, как придумал Трамп, но главный поинт здесь не экономика, а война», — предполагает эксперт.

Марченко считает, что мир идет к Третьей мировой и стратегически это в украинских интересах.

«Ибо пока против варварской половины мира воюем мы одни. Было бы хорошо разделить эту ношу с другими государствами», — подытожил аналитик.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран.

Фактически президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.