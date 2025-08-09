ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
758
Время на прочтение
1 мин

Трамп готовится к встрече с еще одним президентом

Встреча американского и польского лидеров запланирована на 3 сентября.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий получил официальное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на руководителя аппарата польского президента Павела Шефернакера.

По его словам, приглашение Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу поступило в официальном приветственном письме, направленном в день инаугурации президента Польши.

Встреча американского и польского лидеров запланирована на 3 сентября.

Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу 6 августа. В инаугурационной речи он заявил, что будет поддерживать важнейшие альянсы Польши, в частности с США, и выступил против незаконной миграции и перехода страны на евро.

Как сообщалось ранее, на 15 августа запланирована встречапрезидента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться на Аляске.

