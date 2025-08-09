- Дата публикации
Трамп готовится к встрече с еще одним президентом
Встреча американского и польского лидеров запланирована на 3 сентября.
Президент Польши Кароль Навроцкий получил официальное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на руководителя аппарата польского президента Павела Шефернакера.
По его словам, приглашение Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу поступило в официальном приветственном письме, направленном в день инаугурации президента Польши.
Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу 6 августа. В инаугурационной речи он заявил, что будет поддерживать важнейшие альянсы Польши, в частности с США, и выступил против незаконной миграции и перехода страны на евро.
Как сообщалось ранее, на 15 августа запланирована встречапрезидента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться на Аляске.