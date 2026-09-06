Трамп готовится позвонить Путину: что известно о разговоре с Зеленским

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, проведет телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным после того, как его представители будут докладывать о раунде переговоров в Киеве и Москве.

Об этом The Kyiv Independent сообщило американское чиновник.

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По его словам, сначала Трамп проведет консультации со своими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. После этого президент США планирует позвонить Путину, а уже потом поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ожидается, что эти телефонные разговоры пройдут 7 сентября.

Виткофф и Кушнер впервые прибыли в Киев — что известно

6 сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер совершили свой первый визит в Киев. Американские представители встретились с Зеленским и провели переговоры с украинской командой.

Это произошло на следующий день после встречи с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры направлены на продвижение дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины.

В Белом доме заявили, что во время переговоров в Москве стороны обсудили «предметные планы по следующим шагам». В то же время, о конкретном прорыве по итогам встречи объявлено не было.

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После переговоров в Киеве Владимир Зеленский заявил, что нынешние дипломатические усилия вряд ли в ближайшее время приведут к завершению войны. Джаред Кушнер сообщил журналистам, что США рассчитывают вернуться к трехсторонним переговорам с участием Украины и России.

США пытаются возобновить переговорный процесс

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев стал первым после неоднократных приглашений украинской стороны. До этого представители Трампа не раз ездили в Москву, где встречались с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками.

Переговорный процесс остается фактически заблокированным в течение нескольких месяцев. Предыдущие дипломатические инициативы США касались, в частности, территориальных вопросов, гарантий безопасности и условий возможного прекращения огня или мирного соглашения.

Однако существенного прогресса стороны до сих пор не добились.

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Трамп ранее уже проводил телефонные разговоры с Путиным после встреч российского президента с американскими представителями. Президент США общался с Путиным до и после контактов с украинской стороной.

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