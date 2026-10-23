Трамп готовится "сдать" Украину Путину: бывший советник Клинтонов предупредил о катастрофических последствиях

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин

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Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Украину, в то же время демонстрируя готовность возобновлять экономические отношения с Россией. Такой подход позволит Кремлю получить уступки, не отказываясь от своих требований в войне.

Об этом говорится в авторской статье экс-советника Билла и Хиллари Клинтон, колумниста The Guardian Сидни Блюменталя.

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Почему автор сравнивает Трампа с Чемберленом

Блюменталь обратил внимание на обсуждение возможного саммита Дональда Трампа, Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которого могут поднимать вопросы завершения войны в Украине. По мнению автора, особую обеспокоенность вызывает перспектива обсуждения будущего страны без участия президента Владимира Зеленского.

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Блюменталь проводит параллель с Мюнхенским договором 1938 года. Тогда британский премьер-министр Невилл Чемберлен подписал с Гитлером соглашение, предусматривавшее передачу Судетской области Германии без участия Чехословакии в переговорах о судьбе ее территории.

«Если бы Дональд Трамп мог, он бы полетел в Мюнхен, чтобы отдать Украину Владимиру Путину, а затем вернулся бы и размахивал документом со словами "я обеспечил мир на долгие годы" [отсылка к словам Чемберлена после Мюнхенского соглашения — ред.]», — пишет колумнист.

Автор считает, что договоренности об Украине без самой Украины могут создать опасный прецедент. Он обвиняет Трампа в том, что американский президент все чаще критикует Зеленского и обвиняет Киев в затягивании войны, тогда как действия России не сопровождаются соразмерным давлением со стороны Вашингтона.

Санкции и бизнес-интересы окружения Трампа

Отдельное внимание Блюменталь уделил ослаблению санкционных ограничений в отношении России и договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. По мнению колумниста, такие шаги приносят Москве дополнительные доходы, которые могут поддерживать способность продолжать войну. При этом Трамп объясняет свою политику необходимостью снижать цены на горючее для американских потребителей.

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Автор также обращает внимание на сообщения о возможных коммерческих проектах, связанных с российскими энергетическими активами, в которых фигурируют люди из окружения американского президента. Блюменталь рассматривает эти контакты как повод для беспокойства из-за потенциального конфликта между внешней политикой США и частными экономическими интересами. В то же время, выводы о мотивах участников этих контактов являются оценкой автора колонки, а не установленным фактом правонарушения.

Еще одним аргументом в своей критике Блюменталь называет перебои с доступом украинских военных к спутниковой связи Starshield. Он связывает этот эпизод с более широкими рисками для обороноспособности Украины, если американская поддержка будет менее предсказуемой.

Какой формат переговоров обсуждают сейчас

В то же время Associated Press отмечает, что дипломатические контакты не ограничиваются возможным саммитом с участием Китая. После встречи Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Кремль заявил о готовности в принципе возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США после 10 ноября.

Таким образом, сейчас обсуждаются разные дипломатические форматы. Блюменталь предостерегает, что любые договоренности о будущем Украины без участия Киева могут ослабить ее позиции, однако это является оценкой колумниста, а не подтвержденным результатом переговоров.

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Отношения США и России — последние новости

Визит американского посланника в Россию сопровождался демонстративно доброжелательной риторикой. Во время встречи с Путиным Стив Уиткофф назвал российского диктатора «гуманистом» после освобождения американского учителя, а переговоры сторон снова привлекли внимание к возможному возобновлению контактов между Вашингтоном и Москвой.

Ослабление давления на Москву вызывает недовольство и среди американских законодателей. Часть республиканцев в Конгрессе выступает против остановки санкционных мер и ищет способы заставить Белый дом изменить подход к России. На этом фоне республиканцы готовят ультиматумы Трампу из-за решений по санкциям.

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