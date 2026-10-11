Трамп грозится начать войну: кого на этот раз хотят «утихомирить» США

Атаки хуситов на Саудовскую Аравию / © Associated Press

Реклама

Официальный Вашингтон категорически осудил очередное нападение йеменских повстанцев-хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии, которое могло привести к гибели не менее 12 человек, среди которых был гражданин США. Глава Белого дома Дональд Трамп предположил вероятность того, что американские военные присоединятся к Саудовской Аравии против проиранских формирований.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Реклама

Трамп осудил удары хуситов по аэропорту в Саудовской Аравии и пригрозил вмешательством

По официальным данным саудовских сил, 10 октября международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся уже третьей атаке в течение последней недели. В результате этого удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще более трехсот получили ранения.

Реклама

В последнее время хуситы существенно нарастили удары с применением дронов и ракет. Они атакуют территорию Саудовской Аравии еще с лета.

Во время общения с прессой в Белом доме журналисты задали Трампу вопрос о том, будут ли США присоединяться к действиям Саудовской Аравии против хуситов, на что он ответил: «Возможно».

«Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении и примем решение. Мы действуем очень быстро», — отметил Трамп.

Позже Трамп также сообщил, что запланировал разговор с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Реклама

«То, что произошло в Саудовской Аравии, неприемлемо», — добавил Трамп.

Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил информацию о гибели американца во время последнего обстрела и потребовал немедленно остановить атаки.

«Эти позорные нападения демонстрируют вопиющее пренебрежение к жизням невинных гражданских. Они должны прекратиться немедленно», — написал Рубио в соцсети X.

По данным американских медиа, ранее Вашингтон оставлял без удовлетворения просьбы Эр-Рияда о прямом привлечении американских сил к военным действиям против хуситов.

Реклама

Между тем, военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает официально признанную власть Йемена, квалифицировала последний обстрел как «военное преступление» и заверила, что «решительно отреагирует на это террористическое нападение».

С момента завершения июльского перемирия в многолетнем конфликте йеменские хуситы начали беспрецедентную по силе серию ударов дронами и ракетами по территории Саудовской Аравии. Под прицелом боевиков оказались аэродромы, объекты нефтяной инфраструктуры и танкер.

Параллельно активизировались бои против правительственных войск Йемена, опирающихся на саудовскую поддержку. Новый взрыв гражданской войны в стране произошел именно в июле, когда окончательно прекратило действовать четырехлетнее соглашение о прекращении огня между властями и повстанцами.

Хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии

Напомним, йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого на стоянке у терминала загорелся пассажирский самолет саудовской авиакомпании Saudia Airlines.

По данным источников, людей внутри судна, вероятно, не было, но возможны пострадавшие. Группировка также призвала работников держаться подальше от местных энергетических объектов, которые могут стать их следующими целями.

После этой атаки международные авиакомпании Lufthansa и Air India приняли решение приостановить полеты в столицу Саудовской Аравии. Кроме того, саудовские чиновники сообщили, что обломки перехваченной ракеты попали в детский сад и медицинский комплекс в Эр-Рияде.

Новости партнеров

Новости партнеров