- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 384
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп хочет больше электриков и сантехников, а не выпускников Гарварда - Белый дом
Администрация президента делает ставку на профтехобразование вместо элитных вузов, критикуя университеты за "антиамериканские ценности".
Администрация Дональда Трампа призывает к сосредоточению государственного финансирования на профессионально-техническом образовании, а не на учебных заведениях типа Гарварда.
Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на фоне растущей критики в адрес ведущих американских университетов.
"Президент больше заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи, где продвигаются американские ценности, а главное - обучают молодежь тем навыкам, которые действительно нужны нашей экономике и обществу", - сказала Ливитт.
Ливитт подчеркнула, что стране нужны не новые элиты, а специалисты практических специальностей — в частности электричества и сантехники.
"Нам нужны подмастерья, электричества, сантехники - таких специалистов у нас не хватает", - отметила она.
Администрация также открыто раскритиковала программы, доминирующие в элитных вузах. Ливитт прямо заявила, что ЛГБТ-направлениям в Гарварде уделяется "слишком много" внимания и ресурсов. Кроме того, она обвинила ведущие университеты в "незаконном, преступном и антисемитском поведении", имея в виду инциденты на кампусах по всей стране.
Ранее администрация президента Дональда Трампа отозвала у Гарвардского университета сертификацию в рамках Программы студентов и обмена (SEVP), разрешающую прием иностранных студентов. Это решение немедленно запрещает университету принимать новых иностранных студентов, а также требует от текущих студентов из-за границы перевестись в другие учебные заведения или потерять свой легальный статус в США.