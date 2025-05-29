Трамп хочет больше электриков и сантехников, а не выпускников Гарварда - Белый дом

Предмет Белого дома Кэролайн Ливитт. / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа призывает к сосредоточению государственного финансирования на профессионально-техническом образовании, а не на учебных заведениях типа Гарварда.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на фоне растущей критики в адрес ведущих американских университетов.

"Президент больше заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи, где продвигаются американские ценности, а главное - обучают молодежь тем навыкам, которые действительно нужны нашей экономике и обществу", - сказала Ливитт.

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Ливитт подчеркнула, что стране нужны не новые элиты, а специалисты практических специальностей — в частности электричества и сантехники.

"Нам нужны подмастерья, электричества, сантехники - таких специалистов у нас не хватает", - отметила она.

Администрация также открыто раскритиковала программы, доминирующие в элитных вузах. Ливитт прямо заявила, что ЛГБТ-направлениям в Гарварде уделяется "слишком много" внимания и ресурсов. Кроме того, она обвинила ведущие университеты в "незаконном, преступном и антисемитском поведении", имея в виду инциденты на кампусах по всей стране.

Ранее администрация президента Дональда Трампа отозвала у Гарвардского университета сертификацию в рамках Программы студентов и обмена (SEVP), разрешающую прием иностранных студентов. Это решение немедленно запрещает университету принимать новых иностранных студентов, а также требует от текущих студентов из-за границы перевестись в другие учебные заведения или потерять свой легальный статус в США.

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