Трамп хочет до лета "закрыть" войну в Украине: политолог объяснил мотивы США

Трамп не настроен на затяжные переговоры по Украине / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в длительном переговорном процессе по поводу российско-украинской войны и рассчитывает к началу лета выйти по меньшей мере на формат устойчивого перемирия. Это связано с внутриполитическими целями и подготовкой к выборам в Конгресс.

Такое мнение в комментарии Фокусу высказал политолог Алексей Буряченко.

По его словам, еще осенью он прогнозировал наличие двух «окон возможностей» для договоренностей — в конце года и весной. В то же время, ключевым фактором остается не столько желание сторон достичь мира, сколько стремление американской администрации получить электоральный эффект.

Реклама

«Трамп и его команда, прежде всего, пытаются конвертировать свои миротворческие усилия в политические дивиденды. Переговоры проходят в относительно плановом режиме, однако на бесконечный процесс президент США не настроен. Ему важно до лета зафиксировать результат и использовать его в преддверии выборов в Конгресс», — объясняет эксперт.

По убеждению Буряченко, оптимальным для Белого дома является срок с конца мая до середины июня, когда Трамп хотел бы продемонстрировать прогресс в «примирении сторон».

В то же время политолог отмечает, что Россия изменила подход к войне. Если раньше Кремль делал ставку на затягивание боевых действий, то теперь ситуация, по его словам, другая.

«Путин осознал, что владеет так называемой "золотой картой" — возможностью дать Трампу шанс объявить о завершении войны. И просто так он ее не отдаст, а постарается выжать максимум. Именно поэтому я не верю в реальные прорывы в 2026 году: Россия скорее будет имитировать конструктив, даже соглашаясь на формальный cease-fire», — отмечает Буряченко.

Реклама

Комментируя инициативу США провести очередной раунд переговоров на американской территории, эксперт считает это элементом более широкой политической игры.

«Это связано с историей так называемого энергетического перемирия. После заявлений Трампа о его соблюдении прозвучала жесткая реакция сенатора Линдси Грэма, который публично призвал предоставить Украине ракеты Tomahawk. А такие заявления никогда не бывают случайными — это сигналы из Вашингтона», — отмечает он.

По мнению политолога, перенос переговоров в США свидетельствует о сомнениях американской стороны по поводу искренности намерений Кремля.

«После фактического срыва энергетического перемирия в Вашингтоне не уверены, действительно ли Россия настроена на мир, или только имитирует переговорный процесс. Именно поэтому США хотят услышать четкий и предметный ответ от российской делегации на собственной территории», — подытожил Буряченко.

Реклама

Напомним, ранее народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отмечал, что сейчас Украина находится в условиях, когда переговоры об окончании войны являются невыгодными. Весной ситуация изменится.

Ранее стало известно, что очередная встреча украинской и российской переговорных групп состоится в Соединенных Штатах Америки. Городом проведения избран Майами.

Между тем, в США заверили, что не устанавливали временных рамок для окончания войны в Украине.