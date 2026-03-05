Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Об этом американский лидер заявил в коротком интервью Axios.

Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, является наиболее вероятным преемником, но при этом четко дал понять, что считает такой результат неприемлемым.

Он назвал его «слабой фигурой» и сказал, что не примет лидера, который продолжит прежнюю политику Ирана.

По словам Трампа, США хотят видеть во главе Ирана человека, способного принести «гармонию и мир», иначе через несколько лет конфликт может возобновиться.

«Они тратят свое время. Сын Хаменеи — легкомысленная фигура. Я должен быть привлечен к назначению, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле», — сказал американский президент.

Моджтаба Хаменеи, 56-летний сын убитого верховного лидера, стал главным претендентом на пост преемника своего отца, хотя официального заявления о его избрании не было сделано.

Известно, что он жесткий священнослужитель с глубокими связями с Корпусом стражей Исламской революции, который никогда не занимал государственных должностей.

Ликвидация аятоллы Хаменеи: что известно

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

Вскоре появилась информация о том, что ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи, сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим верховным лидером.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет «однозначной мишенью для уничтожения».