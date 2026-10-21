Трамп усиливает давление на Украину / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп усилил свое давление на Украину, ведь искренне верит в то, что атаки ВСУ на российские НПЗ происходят только потому, что Украина якобы хочет помешать Республиканской партии выиграть промежуточные выборы в Конгресс. Кроме того, ему нравится перспектива распределения сфер влияния с Россией и Китаем. Ближайшие восемь недель могут стать решающими в войне только потому, что произойдет в США.

Об этом пишет The Atlantic.

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Ближайшие два месяца могут изменить ход войны в Украине: что происходит в США

В течение следующих двух месяцев Россия будет использовать тактику мороза и холода для деморализации украинцев и будет продолжать атаковать энергетику. Враг накопил сотни баллистических ракет и тысячи дронов, вполне способных разрушить энергосистему. За это время в США должны произойти три глобальных события, которые могут повлиять на ход войны.

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Первое — день голосования на выборах в Соединенных Штатах Америки, до которого остается две недели. Если по итогам выборов Демократическая партия получит контроль над одной или обеими палатами Конгресса, Трамп может занять еще более агрессивную позицию по отношению к Украине.

Вторая точка отсчета — запланированный на середину ноября саммит в Китае. Путин рассчитывает провести переговоры с Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином с тем, чтобы сформулировать план прекращения боевых действий, причем без участия Украины за столом переговоров.

Третье событие — декабрьский саммит стран «Большой двадцатки», который хотят провести на территории гольф-комплекса Трампа неподалеку от Майами. Как утверждают советники американского президента, Трамп мечтает про фото, где он стоит между Путиным и Зеленским во время подписания мирного соглашения, даже если ради этого придется принудить Украину к уступкам путем давления.

Один из представителей украинской власти прокомментировал ситуацию на условиях анонимности и отметил, что все выглядит так, будто будущее Украины хотят решить без нее.

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Трамп продолжает давление на Киев

Дональд Трамп раньше говорил, что войну в Украине можно завершить за 24 часа, за неделю, месяц или полгода. Однако полномасштабная война длится почти 5 лет. Теперь Трамп начал идти на уступки агрессору — отменил ряд санкций против РФ, согласовал с Путиным поставки российского топлива и начал публично унижать президента Украины, повторяя главные тезисы российской пропаганды.

В то же время Трамп начал угрожать Украине из-за атак на российские НПЗ. В частности, Украине угрожают остановкой военной помощи, разведывательных данных и спутниковой связи, что используется для самообороны.

Затяжная война Трампа в Иране существенно ослабила позиции Республиканской партии перед промежуточными выборами. Непрерывный конфликт и связанное с ним подорожание топлива снизили рейтинги республиканцев, добавив оптимизма демократам в борьбе за Конгресс. Столкнувшись с трудностями в урегулировании иранского кризиса, Трамп переключился на Украину, ведь надеется таким образом сбить цены на энергоносители.

Но избранный им метод стал неприятным сюрпризом для его же однопартийцев: впервые в истории глава Белого дома принял сторону традиционного врага — РФ, а не демократического государства, которое борется за собственное существование и сдерживает агрессию.

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Трамп обвиняет Киев в росте цен на топливо и полностью игнорирует истинную причину этого — блокирование Ормузского пролива и война США с Ираном.

Как сообщают три источника в близком окружении Трампа, тот убедил себя, что украинские удары по НПЗ преследуют цель подорвать шансы республиканцев на выборах и авторитет Трампа лично.

Все это происходит параллельно со зверскими атаками России на мирных украинцев — фото годовалой девочки, которую россияне убили в коляске, облетело мировые СМИ. В то же время Трамп заявил, что не видит «ничего особенного» в действиях РФ.

Угрозы могут стать реальностью

Администрация США продолжает усиливать давление и угрозы. Если Украина не прекратит атаки по российским НПЗ, США прекратят поставки оружия. В то же время, поставки ракет прекратились уже с этой недели.

За последнюю неделю Украина несколько раз сообщала о несообщении Штатами о баллистических атаках со стороны РФ и ограничении скорости Starlink.

Некоторые представители из окружения Трампа предлагают полностью прекратить передачу разведывательных данных Киеву. Несмотря на все, даже в Республиканской партии есть те, кто против ограничения поставок оружия Украине и продолжения давления.

Представители обеих американских партий ожидают победу демократов в Палате представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной. В долгосрочной перспективе успех демократов мог бы помочь Украине. Оптимисты в команде Зеленского надеются, что поражение республиканцев заставит Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах США.

Но аналитики предостерегают, что если Трамп потеряет лояльный Конгресс, он может сместить свой фокус на внешнюю политику еще больше. Поскольку новый состав Конгресса принесет присягу только 3 января, Трамп будет иметь два месяца абсолютной свободы действий.

«Он может отвлечься в любой момент. Но сейчас он зол на Украину и хочет, чтобы Зеленский ушел», — сообщил один из приближенных к Трампу собеседников.

Многие в окружении Трампа воспринимают войну не как защиту международного права, а как препятствие для выгодного бизнеса с Россией. Трамп рассматривает идею отказа от Донбасса как шаг к открытию доступа к российскому дизелю, редкоземельным металлам и другим ресурсам. Желательным сроком подписания мирного соглашения для Трампа является декабрьский саммит G20.

На данный момент существует большой риск того, что переговоры о завершении войны на саммите G20 могут стать не равноправным диалогом, а требованием к Украине капитулировать.

Трамп склоняет Зеленского к территориальным уступкам

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского, пытаясь убедить его согласиться на уступки Москве, в значительной степени отвечающие условиям России. Вашингтон предлагает Киеву отказаться от претензий на оккупированные восточные территории в обмен на потенциальные экономические выгоды и призывает продемонстрировать готовность к переговорам.

Параллельно США движутся к нормализации отношений с Россией и экономическим контактам. В последние недели Трамп отказался от новых пошлин против РФ, заключил соглашение по российскому дизельному топливу, а его переговорщики согласовывали контуры договоренности по активам «Лукойла».

На этом фоне президент США публично обострил критику в адрес Зеленского, заявив, что тот «не хочет заканчивать эту войну», а также отметил, что Украина «ничего не дала» Вашингтону на фоне оказанной ей помощи.

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