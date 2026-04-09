Трамп хочет наказать союзников в НАТО: США могут закрыть базы в Европе

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп изучает возможность наказания отдельных стран-членов НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не предоставили достаточной поддержки во время военной кампании против Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

По информации издания, среди вариантов — вывод американских войск из государств, не поддержавших операцию, и их передислокирование в страны, активно приобщившиеся к действиям США. В частности, речь идет о возможном сокращении военного присутствия в таких странах, как Испания и Германия.

Реклама

Как отмечают собеседники WSJ, этот подход отличается от предварительных заявлений Трампа о полном выходе США из Альянса. Такой шаг невозможен без одобрения Конгресса.

Издание подчеркивает, что инициатива находится на ранней стадии обсуждения и является одним из нескольких сценариев, которые рассматривает администрация. В то же время, она свидетельствует об углублении разногласий между США и европейскими союзниками после решения Вашингтона начать боевые действия против Ирана.

По данным источников, идея уже нашла поддержку среди главных должностных лиц администрации президента США.

Реклама

