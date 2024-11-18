Трамп хочет объявить чрезвычайное положение в США и привлечь Нацгвардию для массовой депортации

Трамп готов к радикальным шагам, чтобы выдворить нелегальных мигрантов из США.
Избранный президент США Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в США с использованием военных американской Нацгварии для реализации программ массовой депортации.
Об этом пишет Newsweek.
Он пообещал использовать "все необходимые силы" для депортации нелегалов.
На своей странице в соцсети Truth Social Трамп ответил на вопрос о том, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для депортации незаконно въехавших в США иностранцев.
Комментатор Том Фиттон сказал в сообщении: "В отчетах новая администрация Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена с помощью программы массовой депортации".
Отвечая на замечания Фиттона, Трамп написал: "Правда".
Ранее Трамп предупредил, что привлечет Национальную гвардию, а также правительственные учреждения по реализации предложенной им политики депортации. Однако существуют вопросы правовых ограничений участия военных во внутренних правоохранительных органах.
"В первый день я запущу самую большую программу депортации преступников в истории Америки", – обещал Дональд Трамп во время предвыборной кампании.
По информации Axios, Трамп уже выдвигает на должности в своей будущей администрации кандидатов, известных жестким отношением к миграции. Так, ранее Трамп назначил бывшего и.о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США Томаса Гомана ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ. Кроме того, Кристи Ноэм выдвинут на должность главы министерства внутренней безопасности.
Ранее в CNN предположили, что Трамп может отступить перед Путиным.
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