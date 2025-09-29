- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп хочет остановить войну в Газе — главные пункты его плана
Дональд Трамп анонсировал новый формат урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп представил план прекращения боевых действий в Газе во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Во время совместной пресс-конференции Трамп презентовал детальный план остановки войны в Секторе Газы.
Как Трамп хочет закончить войну — ключевые этапы плана
Прежде всего, Трамп отмечает увольнение заложников в течение трех дней после объявления режима тишины.
Следующими пунктами являются:
доставка гуманитарной помощи и восстановление критической инфраструктуры Газа;
создание международного механизма управления: США вместе с партнерами сформируют Международные Силы Стабилизации (ISF), которые будут работать с проверенными палестинскими структурами без участия ХАМАС;
демилитаризация и «дерадикализация» Газы — уничтожение военной инфраструктуры, в том числе подземных тоннелей;
гарантии неоккупации: Израиль передаст контроль над анклавом ISF;
возможность государственности для Палестины после проведения реформ.
Трамп подчеркнул, что без согласия ХАМАС план реализовать невозможно, однако большинство международных партнеров уже поддержали его.
«Мы стремимся к миру. Если ХАМАС откажется, то изоляция станет их проблемой. Но я уверен в положительном результате. Иначе Израиль будет вынужден ликвидировать угрозу своими силами», — заявил Трамп.
Президент США подтвердил, что Израиль и мусульманские государства Ближнего Востока поддержали идею создания временной международной администрации в Газе. К работе планируется привлечь специалистов по всему миру.
«Наша главная задача — вернуть заложников и дать людям шанс жить в мире», — подытожил Дональд Трамп.
Напомним, ранее Израиль резко прокомментировал признание Палестины и сделал следующий шаг - пригрозил аннексией Западного берега.
Между тем, генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности. Он подчеркнул, что реализация принципа двух государств является единственным жизнеспособным путем к миру на Ближнем Востоке.