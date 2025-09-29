Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп представил план прекращения боевых действий в Газе во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Во время совместной пресс-конференции Трамп презентовал детальный план остановки войны в Секторе Газы.

Как Трамп хочет закончить войну — ключевые этапы плана

Прежде всего, Трамп отмечает увольнение заложников в течение трех дней после объявления режима тишины.

Реклама

Следующими пунктами являются:

доставка гуманитарной помощи и восстановление критической инфраструктуры Газа;

создание международного механизма управления: США вместе с партнерами сформируют Международные Силы Стабилизации (ISF), которые будут работать с проверенными палестинскими структурами без участия ХАМАС;

демилитаризация и «дерадикализация» Газы — уничтожение военной инфраструктуры, в том числе подземных тоннелей;

гарантии неоккупации: Израиль передаст контроль над анклавом ISF;

возможность государственности для Палестины после проведения реформ.

Трамп подчеркнул, что без согласия ХАМАС план реализовать невозможно, однако большинство международных партнеров уже поддержали его.

«Мы стремимся к миру. Если ХАМАС откажется, то изоляция станет их проблемой. Но я уверен в положительном результате. Иначе Израиль будет вынужден ликвидировать угрозу своими силами», — заявил Трамп.

Президент США подтвердил, что Израиль и мусульманские государства Ближнего Востока поддержали идею создания временной международной администрации в Газе. К работе планируется привлечь специалистов по всему миру.

Реклама

«Наша главная задача — вернуть заложников и дать людям шанс жить в мире», — подытожил Дональд Трамп.

Напомним, ранее Израиль резко прокомментировал признание Палестины и сделал следующий шаг - пригрозил аннексией Западного берега.

Между тем, генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности. Он подчеркнул, что реализация принципа двух государств является единственным жизнеспособным путем к миру на Ближнем Востоке.