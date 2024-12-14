Трамп хочет отменить переход на летнее время: названа причина такого решения

Республиканская партия намерена отменить переход на летнее время.

Об этом написал новоизбранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, летнее время поддерживает "немного, но влиятельных людей", что, по его мнению, несправедливо. Он считает, что переход на летнее время неудобен и слишком затратен для американцев.

В 2022 году в США уже пытались отменить перевод часов. Сенат принял законопроект, предполагавший переход на постоянное летнее время, однако он так и не попал на подпись президента Джо Байдена. Законопроект, предложенный сенатором Марко Рубио, получил название "Закон о защите солнечного света".

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время, переведя часы в час назад. Этот переход должен стать последним после принятия Верховной Радой закона об отмене последующих переводов времени. Однако в социальных сетях возник скандал из-за выбора зимнего времени, и многие выразили свое недовольство.

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