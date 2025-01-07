Трамп хочет отменить решение Байдена о запрещении разработки нефтегазовых месторождений в прибрежной зоне США

Запрет был установлен на основе федерального закона, предусматривающего блокировку добычи нефти и газа на отдельных территориях.
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен отменить решение своего предшественника Джо найденного по поводу запрета на разработку нефтяных и газовых месторождений в прибрежных водах США.
Об этом информирует CNN.
Ранее Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более 625 млн акров прибрежных вод. Причиной такого решения было то, что это не нужно делать для обеспечения энергетических потребностей государства и не оправдывает рисков, связанных с этим.
Запрет был установлен на основе федерального закона, предусматривающего блокировку добычи нефти и газа на отдельных территориях без возможности отмены такого решения. Ранее этот закон применялся для защиты коралловых рифов и морских экосистем.
Трамп заявил, что не хочет отменить решение Байдена о постоянном запрете на предстоящую разработку нефти и газа на шельфе в некоторых частях Атлантического и Тихого океанов.
"Я только что узнал, что Байден запретил любое бурение нефти и газа на 625 миллионах акров прибрежной территории США. Послушайте, это просто смешно. Я немедленно отменю этот запрет", — заявил Трамп.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден готовит "прощальное" ужесточение санкций против российской нефти.
Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС платят Путину миллиарды за газ и нефть.
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