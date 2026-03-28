Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь

Ормузский пролив / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп , по данным американских медиа, рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после установления контроля над этим стратегическим маршрутом.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Как утверждают источники NYT, вопрос контроля над проливом для Трампа якобы является одним из приоритетных.

Во время форума саудовских инвесторов в Майами Трамп также публично упомянул идею возможного переименования.

«Они должны разблокировать пролив Трампа — то есть Ормузский, — сказал он, добавив: — Простите, какая досада… Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился – случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много», - заявил Трамп.

Идея переименования ранее активно обсуждалась среди его поклонников в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает отправку войск на стратегический остров Харк для его захвата, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана .

Мы ранее информировали, что Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии для ударов по силам США и Израиля .