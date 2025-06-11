Трамп хочет приструнить Калифорнию: как протесты в США могут обернуться для него катастрофой

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Второй по величине американский город, где около 50% населения – это латиноамериканцы, охватили протесты после иммиграционных рейдов федеральной миграционной службы, арестовавших большие группы нелегальных мигрантов в районах именно с латиноамериканским населением. Неудивительно поэтому, что определяющим символом этих протестов стали флаги Мексики и других латиноамериканских стран.

Все из-за жесткой иммиграционной политики Дональда Трампа. Хотя, а это для социологов было одним из самых загадочных результатов президентских выборов в США в 2024 году, за Трамп проголосовали 42% латиноамериканских мужчин. И это, несмотря на то, что главным обещанием Трампа на протяжении всей кампании была депортация мигрантов, причем не только нелегальных.

Однако стоит также учитывать, что штат Калифорния, где и находится Лос-Анджелес, это продемократический штат. В ноябре 2024 года Дональд Трамп проиграл там Камалли Гаррис. Калифорния имеет губернатора-демократа Гэвина Ньюсома. Неудивительно, что штат Калифорния подал в суд на администрацию Трампа за якобы незаконное решение президента США развернуть в Лос-Анджелесе 4 тыс. нацгвардейцев, а затем еще и 700 морских пехотинцев, без разрешения губернатора.

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Чем закончится политическое противостояние между Лос-Анджелесом и Вашингтоном? Свернет ли Трамп после этих жестких протестов, уже распространившихся на другие американские города, свою иммиграционную политику? Но почему это очередной сигнал, что электоральная поддержка его популистической политики начинает сыпаться? Читайте в материале ТСН.ua.

Впервые с 1992 года: Трамп начал политическую борьбу

Развертывание сил Нацгвардии, а тем более мобилизация морских пехотинцев для наведения порядка внутри страны, — это незаурядное событие для США. В последний раз в 1992 году это делал Джордж Буш-старший. Тогда он тоже отправил морских пехотинцев в Лос-Анджелес, когда там были массовые беспорядки и погибли несколько десятков человек. Но это первое решение президента Трампа от 1965 г., принятое без одобрения губернатора соответствующего штата. К тому же Трамп принял это решение на фоне мирных антииммиграционных протестов. Ибо, уже после его решения о направлении в Лос-Анджелес сначала 2 тыс. сил Нацгвардии, а затем еще 2 тыс., они переросли в поджоги автомобилей и стычки с полицией.

Нельзя сказать, что латиноамериканские избиратели, которые в ноябре прошлого года голосовали за Трампа, не знали, что антииммиграционные рейды вообще возможны. Стоит лишь упомянуть о предвыборном обещании Трампа, которое он постоянно повторял, осуществить наиболее массовую депортацию в истории США, начать идеологическую проверку всех мигрантов и закрыть границу с Мексикой, развернув для этого американскую армию. И он это уже сделал. Например, министр обороны США Пит Гегсет своим решением расширил территориальные районы подчинения находящихся в Техасе и Нью-Мексико американских военных баз. Это позволило армии задерживать нелегалов и других гражданских нарушителей.

Во вторник, 10 июня, иммиграционные протесты в Калифорнии продолжились, распространившись и на другие американские города в Техасе, Иллинойсе, Массачусетсе, Вашингтоне и Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе протестующие, в эти выходные курившие автомобили полицейских и «беспилотных» такси, были даже случаи мародерства в магазинах и аптеках, продолжили свои акции вблизи федерального Центра содержания под стражей, где находятся задержанные, а также снова перекрыли ключевую автостраду. Продолжились и аресты. Только во вторник, 10 июня, задержали несколько десятков человек за то, что они стали собираться в центре Лос-Анджелеса в комендантский час.

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Пока нет признаков того, что администрация Трампа готова остановить иммиграционные рейды или, возможно, наработать программу легализации нелегалов в стране. Ведь, как отмечают эксперты и журналисты в своих репортажах (а представители медиа за эти дни тоже серьезно пострадали от резиновых шаров правоохранителей), только в Лос-Анджелес Метрополитен (сам город и города-спутники), где проживает 12,9 млн человек, около 10% нелегалов. То есть это почти 1,3 млн человек, которые выполняют почасовую или поденную низкооплачиваемую работу, за которую никто не платит налоги.

Рейды будут продолжаться: администрация Трампа требует больше задержанных

По информации CNN и The New York Times, администрация Трампа давит на иммиграционную и таможенную службы, чтобы те выполняли установленные Белым домом квоты по арестам и депортации нелегалов. СМИ не сообщают, сколько именно у Трампа требуют арестовывать и депортировать. На прошлой неделе этот официальный показатель достигал 2 тыс. человек в день. Однако после начала протестов против иммиграционной политики Трампа, иммиграционная и таможенная службы задерживали только по 700 человек в день.

«Мы проведем эту иммиграционную операцию. Мы собираемся делать это каждый день по всей стране, включая Лос-Анджелес. Вы нас не остановите, так что, думаю, игра началась», — заявил на днях Томас Гоман, ответственный у Трампа за иммиграционную политику, которого американские СМИ называют «царем границы».

Сам Трамп на протяжении последних нескольких дней повторяет один и тот же тезис: «Мы приняли прекрасное решение, отправив Национальную гвардию для борьбы с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был полностью уничтожен. Если бы я не отправил войска, это когда-нибудь прекрасный и большой город сгорел дотла».

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Однако, как и в случае с войной России против Украины, когда Трамп повторяет, что в Украине и Киеве вроде бы «были прекрасные, самые красивые в мире башенки, но их больше нет с нами, они разбиты в щепки, лежат на земле миллионом кусков, пораженные ракетами, бомбами и пулями», так и в случае с акциями. На самом деле протесты в этом городе до сих пор ограничиваются лишь небольшой частью, преимущественно центром. Другая часть Лос-Анджелеса живет своей повседневной жизнью. Там даже нет комендантского часа.

Поэтому, похоже, этими действиями Трамп и его администрация преследуют две главные цели.

Первая — это действительно попытаться выполнить свое предвыборное обещание по поводу как можно большего количества показательных задержаний и депортаций нелегальных мигрантов. Однако даже за аналогичный период президентства Джо Байдена этот показатель был выше, чем сейчас при Трампе. К тому же для увеличения депортаций нужно больше денег, что администрация Трампа себе вряд ли может себе позволить на фоне собственных же заявлений о существенном сокращении федеральных расходов.

Вторая — политическое противостояние с губернатором-демократом Калифорнии Гевином Ньюсомом и более широкое противостояние с демократами, ведь начало кампании на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года постоянно приближается. Во вторник, 10 июня, в телевизионном обращении Гэвин Ньюсом уже заявил об авторитаризме со стороны администрации Трампа, которая незаконно использует военных для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

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«Мы обратились в суд с просьбой выдать экстренное решение о прекращении использования американских военных в Лос-Анджелесе. Если некоторые из нас могут забираться на улицах без ордера, только на основе подозрения или цвета кожи, то никто из нас не в безопасности. Авторитарные режимы начинают с преследования людей, менее способных защитить себя. Но на этом они не останавливаются. Кстати, Трамп не против беззакония и насилия, если это служит ему. Какие еще доказательства нам нужны, кроме 6 января (2021, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий — Ред.)?», — заявил Гэвин Ньюсом.

То, что это политическое противостояние доказывает еще заявление губернатора Техаса, республиканца Грега Эбботта о готовности отправлять войска Национальной гвардии везде по штату, где будут протесты против иммиграционных рейдов администрации Трампа. В ответ сенатор-демократ от Пенсильвании Джон Феттерман уже публично предупредил коллег-демократов, что они должны осуждать и противостоять как актам вандализма и насилия со стороны протестующих, так и незаконным действиям Трампа. Хотя, как отмечают американские эксперты и СМИ, пока администрация Трампа формально не нарушила ни одну норму закона, отправив в Лос-Анджелес Нацгвардию и морских пехотинцев, которые пока не принимают никакого участия (кроме единичных случаев помощи нацгвардейцев) в подавлении уличных протестов.

Однако это политическое противостояние — тревожный звонок для команды Трампа, которая вряд ли хочет потерять большинство хотя бы в одной палате Конгресса на выборах осенью 2026 года. Еще и учитывая огромную публичную ссору Дональда Трампа с недавно его олигархом номер один Илоном Маском, который в своей соцсети Х уже интересовался у пользователей возможностью создания новой «Американской партии». Хотя Маск и заявляет, что сожалеет о некоторых своих резких заявлениях, сам факт появления таких публичных дискуссий об альтернативной партии для администрации Трампа очень опасен. Ведь, как свидетельствуют соцопросы, сейчас Трамп теряет поддержку именно независимых избирателей, которые не предпочитают ни демократов, ни республиканцев. А таковых в США, по разным оценкам, уже около 40%.

Дата публикации 09:58, 11.06.25 Количество просмотров 63 Протесты в США выходят из-под контроля! Трамп послал тысячи военных против гражданских!