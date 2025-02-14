Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным: что обсудят

В частности, Трамп стремится к переговорам с Китаем и Россией по денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом президент Соединенных Штатов заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, передают Reuters и AP.

"Когда мы все это выясним (переговоры по Украине – Ред.), я хочу одну из первых встреч, которую хочу иметь, это с лидером Китая Си, президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое", – сказал Трамп.

Также он заявил, что будет стремиться к переговорам с Китаем и Россией по поводу денуклеаризации (ядерного разоружения). По мнению Трампа нет причин создавать ядерное оружие.

Как отмечает АР, такой шаг противоречит десятилетиям традиционной республиканской позиции национальной обороны.

Напомним, что сегодня в Белом доме Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений. Вот некоторые из них:

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