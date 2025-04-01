Трамп хочет украинские недра: сможет ли Киев заключить выгодное соглашение с США и сохранить военную помощь

Реклама

Во вторник, 1 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 28 марта наш МИД дипломатическими каналами получил новый текст соглашения о недрах и начал соответствующие консультации с американской стороной. Речь идет о принципиально новом документе, драфт которого уже видели и проанализировали ключевые западные и украинские медиа, назвав его "кабальным" и таким, что это вроде бы "Украина проиграла войну США и должна сейчас выплачивать репарации". Ведь от предварительного рамочного соглашения, которое Киев и Вашингтон так и не подписали из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США 28 февраля, не осталось и следа.

Трамп обещает Зеленскому "большие проблемы", если Украина откажется подписывать с США соглашение о полезных ископаемых. Позже он добавил, что украинский президент "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", сказав, что это "минеральное" соглашение даст Америке возможность вернуть обратно предоставленных Украине $350 млрд в рамках военной и финансовой помощи за эти три года полномасштабного российского вторжения. Трамп уже не в первый раз озвучивает эту ложную цифру. На самом деле, по оценкам Кильского института, это $123 млрд. К тому же это была безвозвратная помощь, которую принимали в Конгрессе и республиканцы, и демократы. А закон, как мы знаем, обратной силы не имеет.

Однако Трампа это, как видим, не волнует. Мало того, что он продолжает выкручивать руки Украине, так еще и не оказывает никакого давления на Путина. Что делать в этой ситуации Украине? Удастся ли Киеву пересмотреть новую предложенную версию текста соглашения о недрах, изменив его в свою пользу? Читайте на сайте ТСН.ua.

Реклама

Доступ к недрам: и никаких гарантий безопасности

ТСН.ua уже писал, что на прошлой неделе Киев получил от Вашингтона новый текст соглашения о недрах на 58 страниц, которое абсолютно невыгодно для Украины и не имеет шансов пройти ратификацию в Верховной Раде. При этом, по информации украинских дипломатических источников ТСН.ua, на переговорах в Джидде в середине марта украинская делегация предлагала американцам прямо там в Саудовской Аравии подписать рамочное соглашение о недрах. Однако они отказались.

Это рамочное соглашение должны были подписать еще 28 февраля в Вашингтоне, если бы не скандал, который устроили Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, набросившись на президента Зеленского. А после этого стороны взялись бы за разработку собственно конкретного крупного соглашения, которое бы ратифицировала Верховная Рада. Правда, о взаимной ратификации в Конгрессе американская сторона никогда не говорила.

На минувшей неделе, в четверг, 27 марта, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Киев и Вашингтон могут заключить соглашение о недрах уже в ближайшие дни. "Мы передали завершенный документ, который сейчас рассматривается украинцами, и надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", - добавил американский чиновник. Однако, уже на следующий день, 28 марта, западные и украинские СМИ разразились возмущением, что это совершенно новый текст соглашения, причем достаточно кабального для Киева.

Во-первых, как отметило издание The Telegraph, новый текст соглашения напоминает скорее документ об экспроприации, ведь США будут контролировать все: не только разведку, добычу абсолютно всех полезных ископаемых и доходы, но и украинскую инфраструктуру, связанную с природными ресурсами - дороги, железную дорогу, трубопроводы, порты, НП.

Во-вторых, троих из пяти членов Инвестиционного фонда реконструкции, который предлагается создать этим соглашением о недрах, будут выбирать США, и у них будут "золотые" акции – право "первой ночи" – на принятие любых решений. То есть, двое членов этого фонда, назначенные от Украины, никакого влияния там не будут.

В-третьих, как отмечают украинские чиновники, речь идет о создании юридического лица – инвестиционного фонда реконструкции – в штате Делавер. То есть можно предположить, что даже налоги будут платиться в США, а не в Украине. К тому же, эта новая версия соглашения не имеет статуса межгосударственного договора, а значит, США не будут обязаны его голосовать в Конгрессе, как и Украина в Верховной Раде.

И в-четвертых, Украина не будет получать 50% роялти, пока не вернет США "долг" – предоставленную Америкой за эти три года полномасштабного российского вторжения безвозвратную помощь. Но Трамп говорит, что Украина "должна" США $350 млрд, что на самом деле не соответствует действительности.

По словам Андрея Сибиги, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. С получением нового текста Киев настроен на заключение такого документа, который будет соответствовать национальным интересам как США, так и Украины.

"Мы считаем, что текст соглашения, предусматривающий дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса – это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Поэтому мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - отметил Андрей Сибига. Однако, к сожалению, новый текст соглашения не предусматривает никаких действенных гарантий безопасности ни для Украины, ни для американского бизнеса и инвестиций в Украине, если Россия снова начнет агрессию после установления прекращения огня, к которому так стремится Трамп. Никакие зарубежные инвестиции, предприятия и заводы в Украине не удержали Путина начать полномасштабную войну в феврале 2022 года.

Что делать Украине: нужно менять соглашение

По мнению бывшего главнокомандующего объединенными ВС НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, возможно, это такая тактика администрации Трампа начинать переговоры с максималистской позиции, часто шантажируя партнеров, чтобы затем заключить действительно выгодное соглашение.

"В итоге, украинцам было бы разумно заключить это соглашение (с США – Ред.) по поводу полезных ископаемых. Очевидно, это что-то очень важное для президента Трампа. И помощь Украине для украинцев однозначно очень важна", - добавил Ставридис.

То есть очевидно, что без принципиального согласия Украины подписать с США соглашение о недрах Трамп может снова остановить военную помощь и обмен разведданными с Киевом. По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Джеймса Хьюитта, "соглашение о полезных ископаемых дает Украине возможность сформировать устойчивые экономические отношения с США, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира, а также отражает прошлые и нынешние обязательства Америки перед Украиной". Однако, как уже заявлял Владимир Зеленский, Украина не будет воспринимать долги, когда мы говорим о прошлом.

"Если речь пойдет о новой поддержке, тогда США могут ставить те или иные условия. Мы понимаем, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет", – подчеркивал Владимир Зеленский.

К тому же "признание" долгов прошлого может создать для Украины опасный прецедент, так как в таком случае и другие западные партнеры, которые помогали и продолжают помогать Украине, однажды могут потребовать возврата своих средств. Более того, в новом варианте соглашения о недрах никоим образом не предусмотрено возможное участие европейских инвесторов в разведке и добыче украинских полезных ископаемых, что прямо противоречит нашему Соглашению об ассоциации, ведь Украина движется к членству в ЕС. Предложенное соглашение предоставит США право первого предложения для всех будущих проектов в сфере природных ресурсов и инвестиционных проектов относительно соответствующей инфраструктуры.

Так что впереди у украинских чиновников и дипломатов много работы. Надо, наконец, убедить администрацию Трампа подписать с Украиной действительно выгодное для обеих сторон соглашение о недрах. Это ведь и репутация США в мире. Кто после этого захочет подписывать с Америкой подобные соглашения, если они будут вымогательными и не будут учитывать интересы другой стороны?

Дата публикации 21:01, 28.03.25 Количество просмотров 14 США «выкручивают» надры у Украины, а Европа формирует «коалицию желающих»!