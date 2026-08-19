Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ином уже этой осенью - WSJ

Трамп и Ким Чен Ин / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп намерен провести новую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ином уже осенью 2026 года. По данным американских чиновников, глава Белого дома поднимал этот вопрос в разговорах со своими помощниками.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

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По информации издания, одним из возможных вариантов является встреча во время следующей поездки Трампа в Азию. Она может состояться в ноябре, когда мировые лидеры соберутся в китайском Шэньчжэне на неделю лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Проведение мероприятий APEC в Шэньчжэне в ноябре 2026 года подтверждает и сама организация.

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В то же время, официальной подготовки к саммиту Трампа и Ким Чен Ина пока еще не начата. Представитель Белого дома заявил WSJ, что американский президент и лидер КНДР встретятся тогда, когда для этого будет подходящий момент. Пхеньян публично возможную встречу пока не комментировал.

Трамп пытается возобновить диалог с КНДР

WSJ отмечает, что Трамп рассматривает личную встречу с Кимом как возможность возобновить переговоры с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы. В то же время, часть американских чиновников и экспертов скептически оценивает перспективы такого диалога, ведь через годы после предварительных переговоров ядерный потенциал КНДР существенно усилился.

Трамп уже пытался организовать встречу с Ким Чен Ином во время своей поездки в Азию в прошлом году. По данным WSJ, Пхеньян тогда неофициально дал понять, что открыт к переговорам, однако организовать саммит в сжатые сроки не удалось.

Новые сигналы в адрес КНДР появились и на этой неделе. Трамп приказал сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, среди прочего ссылаясь на свои добрые отношения с Ким Чен Ином. Позже американский президент заявил, что северокорейский лидер уже отреагировал на его дипломатические сигналы, однако не раскрыл подробностей.

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Чем закончились предыдущие встречи

Во время первой президентской каденции Трамп трижды лично встречался с Ким Чен Ином. В 2018 году они провели исторический саммит в Сингапуре, в 2019-м встретились в Ханое, а затем — в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Однако переговоры не привели к соглашению о денуклеаризации КНДР.

В настоящее время Сеул заявляет, что поддерживает возобновление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном в надежде на снижение напряженности на Корейском полуострове. В то же время решение Трампа сократить совместные учения США и Южной Кореи уже вызвало беспокойство по поводу будущего военного союза двух государств.

Напомним, что Си Цзиньпин встретится с Трампом 24 сентября в Вашингтоне, однако не будет выступать на Генассамблее ООН. Такой формат визита уже вызывает вопросы в дипломатических кругах.

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