Трамп хочет выселить всех бездомных из Вашингтона
Дональд Трамп заявил, что намерен сделать американскую столицу более безопасной и выселить бездомных в отдаленные районы.
Президент США Дональд Трамп заявил о планах переселить бездомных из Вашингтона в отдаленные районы и активизировать борьбу с преступностью.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, цель плана — сделать американскую столицу «безопаснее и красивее, чем когда-либо раньше».
«Беспризорные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но вдали от столицы», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп также обратился к тем, кто совершает преступления.
«Преступники, вам ехать не придется — мы посадим вас в тюрьму, где вам и место», — подчеркнул президент США.
В Белом доме отказались объяснить журналистам, на каких законных основаниях Трамп планирует выселять людей из столицы.
В понедельник он должен провести пресс-конференцию, посвященную борьбе с преступностью в Вашингтоне, но пока неизвестно, предоставит ли он больше деталей о своем плане.
