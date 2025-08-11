Трамп хочет выселить всех бездомных из Вашингтона

Вашингтон / © Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о планах переселить бездомных из Вашингтона в отдаленные районы и активизировать борьбу с преступностью.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, цель плана — сделать американскую столицу «безопаснее и красивее, чем когда-либо раньше».

«Беспризорные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но вдали от столицы», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также обратился к тем, кто совершает преступления.

«Преступники, вам ехать не придется — мы посадим вас в тюрьму, где вам и место», — подчеркнул президент США.

В Белом доме отказались объяснить журналистам, на каких законных основаниях Трамп планирует выселять людей из столицы.

В понедельник он должен провести пресс-конференцию, посвященную борьбе с преступностью в Вашингтоне, но пока неизвестно, предоставит ли он больше деталей о своем плане.

Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой кражи в одном из ресторанов в центре Вашингтона.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился подготовить в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.