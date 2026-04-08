Трамп хочет вывести войска США из части стран НАТО: кто в списке и какая причина

Администрация Трампа рассматривает вывод своих войск из стран НАТО, которые не поддержали США в конфликте с Ираном.

Дмитрий Гулийчук
Трамп выставляет счет союзникам по НАТО за равнодушие к войне в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает вывод американских войск из части стран НАТО из-за отказа поддержать кампанию против Ирана.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по ее мнению, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Предложение предусматривает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые ничего не сделали для поддержки военных усилий против Ирана, и размещения их в странах, больше поддерживающих военную кампанию США. Трамп называет это «наказанием».

По информации WSJ, первым под сокращение могут попасть базы США в Испании и Германии.

В то же время, США могут усилить свое военное присутствие в таких странах как Польша, Румыния, Литва и Греция, пишет издание.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что Трамп и генсек НАТО Рютте обсудят возможный выход США из Североатлантического альянса.

Ранее мы писали, что мирное соглашение США с Ираном не продержалось и суток.

