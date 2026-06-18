Трамп хочет запустить производство американских ракет в Европе и Украине — Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планирует обратиться в американские оборонные компании с просьбой наладить лицензионное производство ракет и систем вооружения непосредственно в Европе и Украине, чтобы ускорить поставки критически важного вооружения Киеву.

По информации Bloomberg , соответствующую инициативу Дональд Трамп обсудил с союзниками во время саммита G7 Summit 2026 во Франции.

Речь идет о возможности американских оборонных компаний производить оружие по лицензии на территории европейских стран и непосредственно в Украине. В первую очередь, это касается систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, которые критически необходимы Киеву для защиты от российских баллистических ударов.

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По данным источников, США столкнулись с истощением части собственных запасов ракет из-за других военных операций, а масштабирование производства внутри страны требует времени. Именно поэтому Вашингтон рассматривает вариант переноса части производственных мощностей поближе к европейскому театру безопасности.

Сам Дональд Трамп, комментируя вопросы журналистам, заявил, что администрация "рассмотрит такую возможность", если это поможет быстрее обеспечить партнеров необходимым вооружением.

Инициатива может стать одним из самых больших шагов к усилению оборонной автономии Украины и расширению военно-промышленного сотрудничества между Киевом, Европой и США.

Напомним, во время общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине.

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