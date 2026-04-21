Трамп требовал ядерных кодов / © Associated Press

Война с Ираном могла настолько разозлить Дональда Трампа, что он планировал нажать «ядерную кнопку». Сообщается, что ему не разрешили использовать ядерные коды.

Сейчас эти данные не подтверждены. Однако об этом заявил отставной аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире программы YouTube «Judging Freedom». Об этом пишут Daily Star.

Трамп хотел нанести ядерный удар по Ирану

Отставной аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что старший начальник Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн сказал Трампу «нет», когда он попросил доступа к ядерным кодам. Это произошло во время экстренной встречи правительства США в субботу, 18 апреля.

«Одно из сообщений, полученных после той встречи в Белом доме, свидетельствует о том, что Трамп хотел использовать ядерные коды, а генерал Дэн Кейн встал и сказал: „Нет“. Он воспользовался своими привилегиями как руководителя военных», — заявил Джонсон.

Аналитик предположил, что, скорее всего, после этого среди американских политиков и военных мог разгореться большой скандал.

По состоянию на сейчас заявление военного аналитика никто не подтвердил и не опроверг. Остается не до конца понятным, для чего Трамп мог нуждаться в ядерных кодах и как именно собирался их использовать. Известно только, что эта ситуация произошла после того, как Трампа не пустили в Ситуационную комнату военные советники.

Напомним, Трампу хотят ограничить возможность самостоятельно принимать решения по Ирану.

Напомним, Иран отказался от второго этапа мирных переговоров. Об этом 20 апреля заявил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи. Там добавили, что примут решение о продолжении переговоров, отдавая приоритет национальным интересам и проблемам.

Эсмаил Багаи назвал американские обстрелы иранского корабля «агрессией». Также в стране собираются расследовать последнюю американскую атаку в Ормузском проливе.

Позже Дональд Трамп заявил, что США «выиграют войну против Ирана с большим отрывом». Он написал пост, где сообщил, что ситуация идет на пользу США, а американские военные продемонстрировали себя невероятно.

Американский президент убежден, что Иран «растерян» и теряет по 500 миллионов долларов каждый день из-за блокады.