Трамп хвалил Гитлера и мечтал о его "преданных генералах": появились новые разоблачения от бывшего соратника

Бывший глава аппарата Белого дома и генерал морской пехоты в отставке Джон Келли раскрыл шокирующие подробности о высказываниях Дональда Трампа по поводу нацистской Германии.

Генерал морской пехоты в отставке Джон Келли, бывший министр внутренней безопасности Дональда Трампа и глава аппарата Белого дома, поделился подробностями о бывшем президенте США, в частности о "гитлеровских генералах".

Об этом пишет Boston Globe.

"Мне нужны такие генералы, как у Гитлера", — сказал Трамп в приватном разговоре в Белом доме.

Во время разговора с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом Келли подтвердил тип генералов, которых имел в виду Трамп, сказав: "Да, да, генералы Гитлера".

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В предыдущих отчетах, взятых из книги Питера Бейкера и Сьюзан Глассер "Делитель: Трамп в Белом доме", опубликованной в 2022 году, Трамп якобы сказал пенсионеру Келли, уроженцу Брайтона, что его генералы не были "полностью лояльны", как Адольф Гитлер во время Второй Мировой войны.

Бейкер и Глассер написали в своей книге, что во время пребывания в должности Трамп спросил Келли: "Почему вы не можете походить на немецких генералов?"

Затем в отрывке из книги описано, что Келли объяснил Трампу, что немецкие генералы "трижды пытались убить Гитлера и это почти удалось", на что тогдашний президент ответил: "Нет, нет, нет, они ему были полностью преданы".

В интервью для книги CNN Джима Шутто "Возвращение великих держав" Келли рассказал, что Трамп высоко оценивал определенные аспекты руководства Гитлера. Келли вспомнил, как Трамп сказал: "Но Гитлер сделал несколько хороших вещей".

"Я сказал: "Ну, что?" И он сказал: "Ну [Гитлер] восстановил экономику". Но что он сделал с той восстановленной экономикой? Он обратил это против собственного народа и против мира. И я сказал: "Сэр, вы никогда не сможете сказать о нем ничего хорошего. Ничего", — вспомнил Келли разговор с Трампом.

Родство Трампа с авторитарными лидерами было задокументировано как во время его пребывания в Белом доме, так и во время его новой гонки в 2024 году, где он часто использовал формулировки, связанные с нацистской Германией и другими диктатурами.

Накануне нынешней президентской гонки Трамп ранее использовал риторику Адольфа Гитлера, когда он сказал, что нелегально въезжающие в США иммигранты "отравляют кровь нашей страны", и назвал своих оппонентов "вредителями".

В мае Трамп опубликовал видео на Truth Social, в котором среди гипотетических заголовков новостей, если он победит на ноябрьских выборах, упоминается "единый рейх". Позже пост был удалён кампанией Трампа.

В разговоре с Голдбергом Келли также сказал, что бывший президент "использовал термины "лузеры" и "неудачники", чтобы описать солдат, отдавших жизнь, защищая нашу страну". Он добавил: "Есть много, много людей, которые слышали, как он говорил эти вещи".

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что "фюрер" РФ Водимир Путин будет "сидеть в Киеве", если ее оппонент Дональд Трамп займет президентское кресло.

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