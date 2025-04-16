Трамп и его «война» с Ираном: удастся ли США заключить новое соглашение, которое похоронит ядерные амбиции Тегерана

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И, приближаясь к первым 100 дням своего второго президентского срока, ни на одном из этих трех направлений успеха Трамп не имеет. Защитные экспортные пошлины, о которых он с гордостью объявил 2 апреля, ударили по самим США. Поэтому Трампу ничего не оставалось, как приостановить действие этих тарифов. Даже по экспорту электроники из Китая, хотя в целом на импорт КНР наложена 145% пошлина.

Относительно сделки с Кремлем, включающей установление режима прекращения огня в войне России против Украины, у Америки тоже ничего не получается. Путин продолжает замазывать руки Трампа в крови украинцев, продолжая зверские обстрелы украинских городов. А новости о том, что США сорвали заявление G7 об осуждении российского ракетного удара по Сумам в воскресенье, 13 апреля, унесшего жизни 35 человек, потому что администрация Трампа работает над сохранением пространства для мирных переговоров, солидаризирует США с агрессором.

Относительно Ирана, которому Трамп угрожал «невиданными бомбардировками», риторика США стала немного мягче. СМИ могут состояться уже в эту субботу, 19 апреля, в Риме. Они как раз приходятся на визит вице-президента США Джей Ди Венса в Италию.

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Удастся ли Трампу заключить новое ядерное соглашение с Ираном, и при чем здесь Россия?

От угроз к соглашению: США изменили подход к Ирану

На днях украинцев и европейцев взбудоражили слова Трампа, что война России против Украины — это не его война, а в ее начале виноваты Владимир Зеленский и Джо Байден. Но ровно то же он говорил и в январе этого года, на второй день после своей инаугурации, о войне между Израилем и иранским прокси ХАМАС, признан террористическим ЕС и США.

«Я не уверен. Это не наша война, это их война», — ответил Трамп на вопрос о том, сколько по его мнению продержится перемирие в Газе.

На свой второй президентский срок Дональд Трамп заходил по крайней мере с двумя внешнеполитическими победами, которые ему обеспечил Джо Байден: более жесткими санкциями против России, обрушившими рубль до самого низкого с начала полномасштабного вторжения в 2022 году уровня; и перемирием между Израилем и ХАМАСом. О прекращении огня, как и об освобождении заложников, в регион ездил договариваться уже известный украинцам Стив Виткофф.

Он древний друг Трампа. Миллиардер, инвестор и застройщик, недавно Виткофф не имел ни одного опыта работы в правительстве или дипломатии. Однако, как написала The Wall Street Journal, теперь он посланник Трампа по всем вопросам. Виткофф уже трижды лично встречался с Путиным в Москве и Санкт-Петербурге. По многочисленным сообщениям американских СМИ, его откровенно пророссийская позиция вызывает возмущение среди республиканцев на Капитолийском холме и дипломатов в Госдепе.

Однако Трамп ему очень доверяет. Очевидно, даже больше, чем госсекретарю Марко Рубио. По информации Politico, именно Виткофф будет сопровождать Рубио во время визита в Париж на этой неделе, где будут говорить об Украине, Иране и пошлинах после объявления Трампом мировой торговой войны. Ведь, хотя Трамп и отсрочил введение тарифов по 75 странам, к импорту ЕС все равно применяется общая 10% американская пошлина и отдельный 25% тариф на алюминий и сталь.

Похоже, что Трампу нравится не только льстивый подход Виткоффа к России и Путину, но и его непонятные заявления по Ирану. Дело в том, что на протяжении всей предвыборной кампании и в первый месяц после своей инаугурации, Трамп жестко критиковал Обаму и Байдена за крайне слабую политику в отношении Ирана. В конце февраля, выступая на консервативной конференции CPAC, Трамп повторил, что нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года никогда бы не произошло, будь он президентом США (то же самое Трамп говорит и о российском полномасштабном вторжении).

«Иран был разорен (во время первого президентского срока Трампа — Ред.). У них не было денег для ХАМАС и Хезболла. И когда я ушел, они, Байден, сняли все санкции, и Иран очень быстро разбогател. Благодаря нефти можно разбогатеть очень быстро. А остальная уже история. Какое ужасное дело», — говорил в конце февраля Трамп.

Однако уже после середины марта, когда режим прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, продержавшийся 58 дней, перестал действовать, стало известно, что администрация Трампа проводит свои неофициальные переговоры с этим террористическим прокси Ирана. А уже накануне визита Виткоффа в Оман, где состоялись первые косвенные переговоры США и Ирана, Вашингтон сигнализировал, что готов пойти на определенные компромиссы, несмотря на письмо Трампа к верховному лидеру Ирана аятоллы Хаменеи от середины марта, где президент США поставил ультимату. Ну, а позже Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками».

Вот зла укрепляется: Трамп стремится к быстрому соглашению

Трамп хочет заключить с Ираном новое соглашение, которое похоронит ядерную программу Тегерана. баллистических ракет (которую ближневосточные союзники США видят как угрозу своей безопасности) и поддержку Тегераном его прокси — ХАМАСа и Хезболлы. Персидскому заливу.

Вместе с тем, подавляющее большинство американских и европейских аналитиков заметили изменение подхода администрации Трампа к Ирану, которое следует из последних официальных комментариев Стива Виткоффа. Так, после переговоров в Омане он не упомянул об ультиматуме США в адрес Ирана полностью прекратить его ядерную программу, отметив лишь, что Тегерану не нужно обогащать уран более 3,7%, что, к слову, было позицией и Обамы в 2015 году. Хотя и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, и министр обороны Пит Гегсет неоднократно заявляли, что Иран должен забыть о своей ядерной программе навсегда.

В январе этого года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что у Ирана уже 200 кг обогащенного до 60% чистоты урана. Этого хватит на пять ядерных боеголовок. К тому же Иран в последнее время увеличил темпы обогащения в семь раз, последовательно отбрасывая угрозы и ультиматумы Трампа по поводу демонтажа или сокращения своей ядерной программы. На днях президент США заявил, что ожидает скорого решения нового соглашения с Тегераном. Но уже в среду, 16 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что «вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению».

Эксперты предполагают, что на фоне провала переговоров с Москвой по установлению режима прекращения огня в войне России против Украины, ошибочной тарифной политики, приведшей к мировой торговой войне, и нарушенному перемирию в Газе, Белый дом стремится как можно быстрее заключить новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы продемонстрировать их. термина Трампа. Однако, если такое соглашение и будет достигнуто, оно ничем не будет отличаться от ядерного соглашения Обамы в 2015 году. Уже не говоря о том, что администрация Трампа никоим образом не ставит при условии прекращения поддержки Ираном России в войне против Украины.

ТСН.ua уже писал, что на пути к возможному призрачному соглашению с Ираном администрация Трампа пыталась заручиться поддержкой Москвы, считая, что Путин использует свое влияние на Тегеран. И Кремль успешно продавал эти обещания Вашингтону. Вместе с тем, не меньшее, если не большее влияние на Иран имеет Китай, против которого Трамп ввел 145% экспортных пошлин. КНР уже давно покупает иранскую нефть, еще активно инвестирует в страну. Поэтому вряд ли Тегеран прислушивается хоть в чем-то к Москве. Если администрация Трампа стремится к быстрому соглашению с Ираном, она его получит в обмен на снятие санкций с Тегерана. Однако, на долгосрочную перспективу, это создаст еще большие риски безопасности для региона и лишь укрепит ось «зла» Россия-Китай-Иран-КНДР.

Дата публикации 06:49, 16.04.25 Количество просмотров 52 Не промолчал! Байден выступил с речью против Трампа