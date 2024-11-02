Трамп и Харрис почти сравнялись в одном из самых значительных штатов – опрос

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от The Washington Post.

Издание пишет, что результаты опроса заводят "в тупик" президентскую гонку в Пенсильвании, поскольку мотивируют активно идти на выборы сторонников обоих кандидатов.

Результаты опроса показали, что в последние шесть недель не было никаких изменений в общем уровне поддержки. У Камалы Харрис поддержка сохраняется на уровне 48%, в то время как ее оппонента Дональда Трампа поддерживают 47% избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп подал в суд на телеканал из-за интервью с Харрис.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский высказался о скорых шагах Трампа к миру в Украине.

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