Трамп и Макрон не нашли общего решения по безопасности Украины — Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Белый дом не смог достичь значительных результатов на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом по безопасности Украины, что вызвало беспокойство среди европейских партнеров.

Об этом сообщает Politico.

"Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний по механизму безопасности для Украины. Поэтому стратегическая неопределенность в этом вопросе сохраняется", — отметил дипломат ЕС.

Несмотря на то, что США и Россия ведут переговоры о прекращении войны без участия Киева и Европы, столицы, в том числе Париж и Лондон, пытаются организовать миротворческую миссию в Украине, если будет достигнуто соглашение.

Гарантии безопасности для Украины, которые помогут предотвратить новое российское вторжение, является важным вопросом. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский едут в Вашингтон, чтобы потребовать от США военных обещаний. Трамп заявил, что США не примут участие в гарантиях безопасности, но европейцы все еще надеются на поддержку США.

После заседания кабинета министров в среду Трамп все еще не дал четкого ответа на вопрос о гарантиях, которые могут предоставить США, несмотря на важное соглашение о поставке полезных ископаемых, которое Зеленский планирует подписать в Вашингтоне на этой неделе.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности слишком много. Мы заставим Европу это сделать, потому что... Европа — их ближайший сосед, но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо", — сказал Трамп.

Хотя администрация Трампа четко дала понять, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить поддержку, которая может включать в себя сбор разведданных, противовоздушную оборону и военные перевозки.

"Это была бесполезная трата времени", — заявил участвовавший во встрече высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что The New Yorker назвали три сценария развития событий в Украине.

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