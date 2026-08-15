Трамп и Маск помирились после громкого конфликта: что известно

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возобновили общение примерно через год после публичного конфликта.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным источников издания, посредниками в восстановлении отношений между Трампом и Маском стали вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Именно они прилагали усилия, чтобы после громкой ссоры стороны смогли наладить общение.

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Сейчас Маск и Трамп общаются по телефону примерно раз в месяц. В то же время их отношения, по данным WSJ, уже возобновились, хотя к находившемуся до конфликта уровню близости они еще не вернулись.

Также основатель Tesla и SpaceX готов поддержать Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

По словам собеседников издания, «Маск дал понять, что планирует потратить минимум $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом».

Кроме того, Маск отказался от планов создать отдельную политическую партию. Он снова сосредоточился на поддержке республиканцев и их избирательных кампаний.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что спикер Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа текущего года по семейным причинам.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп во время тайного вылета из Турции находился на меньшем военном самолете C-32A вместе с несколькими ближайшими помощниками и министром обороны Питом Гегсетом.

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