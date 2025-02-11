Трамп и Путин могут недооценивать амбиции друг друга: Портников объяснил последствия

Взаимное непонимание Трампа и Путина, как и то, что они могут недооценивать потенциал друг друга, может являться фундаментом как для взаимопонимания между двумя лидерами, так и для нового серьезного конфликта.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин могут недооценивать амбиции друг друга, и это может являться фундаментом как для понимания, так и для нового серьезного конфликта.

Об этом пишет журналист и публицист Виталий Портников в своей колонке.

"У обоих руководителей существуют совершенно разные цели, и каждый хочет достичь своей задачи еще до того, как встреча состоится. Президенту Российской Федерации Путину не нужно договариваться об урегулировании российско-украинского конфликта. Финал которого он видит в уничтожении государственности враждебной ему страны и превращении Российской Федерации в новую империю наподобие Советского Союза", – отметил он.

И Путин, по словам журналиста, искренне надеется, что непонимание этого факта Дональдом Трампом поможет ему добиться своих целей в последующие непростые годы. Но Дональду Трампу совершенно не нужна путинская империя. Он хотел бы закончить российско-украинскую войну и постоянно напоминает, что Путину не стоит питать иллюзий, а стоит посмотреть на состояние собственной экономики.

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Таким образом Трамп, по мнению Портникова, хотел бы встретиться с Путиным только при условии, если российский президент во время их встречи сможет конкретно говорить, если не о прекращении российско-украинской войны на каких-то стратегических пунктах, то по крайней мере о прекращении огня, чтобы Дональд Трамп хотя бы мог сказать своей аудитории, что люди больше не гибнут на российско-украинском фронте.

"В то время, как Трамп хотел бы закончить войну в Европе и переложить ответственность на безопасность украинского государства на своих европейских союзников, Путин хотел бы захватить украинское государство и создать серьезные угрозы для безопасности самих этих европейских союзников, надеясь, что Соединенные Штаты Трампа окончательно пойдут с Европейского континента и не будут мешать России стать геополитическим гегемоном Европы. Ну и тогда возникает вопрос, о чем вообще разговаривают Трамп и Путин? И, конечно, было бы очень интересно узнать, кто был реальным инициатором этой встречи в телефонном режиме. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что с таким представлением о себе, которое есть у Трампа, он вряд ли первым сделал шаг на встречу российскому президенту", – пишет он.

А если такой шаг, по словам журналиста, сделал первым сам Путин, это может свидетельствовать о том, что экономическая ситуация в России действительно оставляет желать лучшего. И российский президент действительно хотел бы совершить определенный интервал в российско-украинской войне, чтобы накопить силы для нового решающего удара по враждебным позициям. И надеется, что Трамп поможет ему в этой приостановке. Но это опять-таки только наши предположения.

Потому что, по мнению Портникова, может быть ситуация, когда и сам Трамп, который во время первого его президентства буквально смущался при Путине, мог сделать такой сигнал первым, надеясь, что Путин пойдет ему на встречу в прекращении военных действий.

"И вот это взаимное непонимание Трампа и Путина, как и то, что они могут недооценивать амбиции, потенциал друг друга, может быть фундаментом как для понимания между двумя лидерами, так и для нового серьезного конфликта между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Который уже охватит не только Украину, но и всю Европу, если недопонимание между Москвой и Вашингтоном будет расти в связи с разочарованностью и Трампа, и Путина в обоюдных контактах. Однако понять это можно будет только со временем. Пока что мы только знаем, что Трамп и Путин общаются между собой", – подытожил публицист.

Ранее Портников сказал, будет ли Трамп учитывать мнение президента Украины или лидеров ЕС.

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