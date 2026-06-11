Трамп и Путин в ловушке собственных войн: как жажда скорой победы привела к катастрофе

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Сегодня в мире разворачиваются два масштабных геополитических кризиса, в которых президент США Дональд Трамп в Иране и российский диктатор Владимир Путин в Украине не могут завершить начатые ими боевые действия. Эти лидеры государств стали заложниками так называемой «ловушки власти», когда из-за собственных ошибочных решений они не могут найти выход из ситуации и продолжают терять ресурсы.

О поразительном сходстве стратегических ошибок Трампа и Путина пишет The Washington Post.

Игнорирование реальности и изоляция лидеров

В начале своих кампаний оба политика были абсолютно уверены, что враги капитулируют уже через 2 или 3 недели. Они сознательно проигнорировали все оговорки экспертов о сложности будущих операций и продолжают верить в возможность диктовать свои условия.

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Трамп ежедневно демонстрирует свое глубокое раздражение невозможностью быстро выйти из иранского кризиса. Недавно во время интервью телеканалу NBC он вообще пытался отрицать факт ведения настоящей войны в Ормузском проливе.

"Я не думаю об этом", - заявил президент США журналистке.

Путин действует по абсолютно идентичному сценарию отрицания объективной реальности. Он до сих пор упорно называет полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией" и требует от Киева полного смирения.

Российские советники давно осознали ошибочность такого курса, однако они панически боятся говорить правду своему руководителю. Аналитика Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова отмечает, что в Кремле никто не может позволить себе открыто выражать сомнения.

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«Люди прекрасно понимают, что такой разговор спровоцирует холодную и пренебрежительную реакцию. Вы рискуете тем, что вас больше не сочтут полностью своим, а значит, отнесут к сторонникам враждебного мышления», — пояснила эксперт.

Цена бесконечных конфликтов и поиск выхода

Из-за несостоятельности признать ошибки оба лидера отталкивают от себя старых союзников и постоянно наживают новых врагов. Трамп в своей иранской ловушке постоянно сомневается между угрозами уничтожить цивилизацию и предложениями слишком щедрых условий для Тегерана.

Американский президент даже готов пожертвовать партнерством с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Его оскорбительные слова в адрес израильского лидера уже успели стать популярным мемом для местной оппозиции.

«Он будет делать все, что я ему скажу», — дерзко высказался Трамп.

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Украинская стратегия Путина превратилась в настоящую мясорубку для своей армии. По данным разведки, ежемесячно Россия теряет более 30 000 военных убитыми и ранеными.

Хозяин Кремля отказывается объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку боится возмущения жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Украинские чиновники предупреждают, что его следующей жестокой тактикой этим летом могут стать ковровые бомбардировки Киева и других городов.

Чтобы скрыть провалы, Путин жестко цензурирует интернет и давит в приложение Telegram. Трамп также регулярно атакует американских журналистов, возмущаясь публикациями в средствах массовой информации.

"Фейковая грязная пресса, коррумпированная пресса", - так Трамп комментирует работу медиа.

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Появление критиков и невозможность победы

Несмотря на тотальную цензуру, критика в российском обществе становится все более открытой. Среди 1-х диссидентов оказался помощник президента Дмитрий Козак, который подал в отставку в сентябре.

Еще 21 февраля 2022 года, за 3 дня до начала вторжения, Козак на заседании Совбеза России пытался выступить против военных действий. Стенограмма подтверждает, что он оказался одним из всех присутствующих, кто открыто не поддержал аннексию украинских территорий.

Путин изолировал своих критиков на целых 4 года, но лед уже начал скрещивать. Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин еще в апреле дал очень откровенное интервью изданию «Коммерсантъ».

«Наше собственное невежество или непонимание соседей создаст совершенно ненужные проблемы. Украина демонстрирует, насколько опасен такой подход», — предупредил он.

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Еще более резкое заявление в мае опубликовал руководитель 1 из центров в Высшей школе экономики Василий Кашин. Он назвал цель ликвидации украинского режима фундаментально недостижимой без полной и долгосрочной военной оккупации всей страны.

"Для России это технически невозможно", - констатировал российский аналитик.

Войны в Иране и Украине, вероятно, войдут в историю как эпические ошибки, подобные вторжению США в Ирак в 2003 году. Эти 2 лидера пришли к власти с мечтами о величии, но принесли всем сторонам лишь бесконечную боль и огромные экономические потери.

Напомним, Война России против Украины и американская операция против Ирана стали примерами масштабных геополитических просчетов, которые будут дорого стоить Москве и Вашингтону. Путин и Трамп больше не имеют козырей, а война РФ против Украины превратилась в один из самых дорогих стратегических провалов современности .

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