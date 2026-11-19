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Трамп и Си начали встречу: лидеры сделали первые заявления, вспомнив об Украине
Дональд Трамп заявил, что США и Китай намерены содействовать прекращению войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин начали 19 ноября двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Открывая встречу, американский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин хотят способствовать завершению войны между Россией и Украиной, а также выступают за свободное судоходство в Ормузском проливе.
Об этом сообщили Центральное телевидение Китая и Reuters.
Заявления Дональда Трампа в Китае
Трамп назвал Си своим другом и подчеркнул особый характер отношений между Вашингтоном и Пекином.
«Вы мой друг, и у нас очень особые отношения», — сказал американский лидер.
Он отметил, что ожидает продуктивных переговоров с китайским коллегой. По словам Трампа, во время встречи он также намерен попросить Си принять новые меры для поддержки американских фермеров.
Президент США заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином стали более справедливыми, к чему, по его словам, и стремятся Штаты. Трамп также отметил, что страны справедливо распределили тарифы, а торговый совет помогает сбалансировать ранее неравные отношения.
Кроме того, Трамп заявил, что вместе с Си стремится содействовать завершению войны России против Украины.
«Мы хотим оказать помощь в связи с войной между Россией и Украиной. Хотели бы, чтобы она закончилась. Думаю, я вполне могу высказаться от имени обоих. Ежемесячно погибают 25 000 человек, преимущественно солдат. А президент Путин прибудет сюда чуть позже. Так что у нас состоится трехсторонняя встреча», — заявил президент США.
Американский лидер также подчеркнул, что оба президента твердо убеждены в необходимости обеспечить прохождение нефти через Ормузский пролив.
Что сказал Си Цзиньпин
Си заявил, что Китай по-прежнему готов работать со США и Трампом, чтобы направить двусторонние отношения между странами на «правильный путь». По его словам, китайско-американские отношения остаются стабильными и демонстрируют положительную динамику.
«Мы сформулировали новое определение конструктивных китайско-американских отношений, основывающихся на стратегической стабильности, и наполнили их новым содержанием — на основе уважения, справедливости и взаимности», — отметил Си.
Напомним, 19 ноября в Шэньчжэне также состоится трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си. На разговор отведен только час.
Встреча Трампа с Путиным — что известно
Заметим, ранее в этот же день Трамп и президент России Владимир Путин провели менее часовую встречу на саммите АТЭС перед запланированными трехсторонними переговорами. В Белом доме переговоры, на которых присутствовали ключевые чиновники США и РФ, назвали «неформальной беседой».
Перед началом Трамп отметил «прекрасные отношения» с Путиным и выразил надежду на положительные результаты, в то время как российский диктатор воздержался от комментариев для СМИ, выступив лишь на пленарном заседании с заявлениями о роли РФ в регионе.
В Кремле говорят, что беседа прошла хорошо, а главной темой обсуждения стали двусторонние отношения, подготовка к саммиту с Си и вопрос «урегулирования» войны в Украине, по которой оба лидера якобы настроены на мирное решение.