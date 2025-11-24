Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор: что говорили об Украине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Об этом пишет китайское новостное агентство Xinhua.

Си отметил Трампу, что возвращение Тайваня Китая является важной частью послевоенного международного порядка.

Реклама

В китайском издании отмечают, что «сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обоим» и этот тезис является «принципом здравого смысла и неоднократно подтвержденным практикой».

Трамп в свою очередь заявил, что президент Си Цзиньпин — отличный лидер. Он добавил, что Китай сыграл решающую роль в победе во Второй мировой войне и США понимают важность тайваньского вопроса для Китая.

Главы двух государств также обсудили войну на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира», и надеется, что «все стороны будут продолжать уменьшать свои разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения».

Белый дом разговора своего президента с лидером Китая пока не комментировал.

Реклама

Как отмечает «Анадолу», разговор состоялся в период, когда заявления премьер-министра Японии Такаити Санае намекают на возможность военного вмешательства в тайваньский вопрос.

Заявления премьер-министра Такаити, сделанные 7 ноября на заседании японского парламента, о том, что Япония будет рассматривать военное вмешательство КНР в Тайваньском проливе как «угрозу существованию своей страны» и может применить военную силу, вызвали реакцию Китая, считающего этот регион частью своей территории.

Напомним, что Китай оставался последовательным союзником России на протяжении всего ее вторжения в Украину и является крупнейшим покупателем российской нефти наряду с Индией.

Ранее мы писали, что предусматривает обновленный мирный план США по прекращению войны в Украине.