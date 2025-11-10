Трамп и ядерные испытания: США бросили вызов Китаю, а Путин теряет свой последний «козырь»

Реклама

Президент США объяснил это программами испытаний других стран, в том числе России и Китая. Позже в интервью NBC News Трамп сказал, что Москва и Пекин «об этом не говорят, но они испытывают ядерное оружие», как и Северная Корея и Пакистан. МИД КНР и Кремль отрицали обвинения Трампа, а в Пакистане ответили, что не будут первыми, кто возобновит ядерные тесты.

Последнее после окончания Холодной войны подземное испытание ядерного оружия США провели в 1992 году в штате Невада. Россия — еще раньше — в 1990 году. Уже в 1996 году появился Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На сегодняшний день его подписали 187 государств, учитывая США, Китай и Россию. Но ни Вашингтон, ни Пекин никогда его не ратифицировали. Индия, Пакистан и Северная Корея даже не подписали ДВЗЯВ. Россия же осенью 2023 года отменила ратификацию.

Спустя еще год — накануне победы Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года — Путин изменил ядерную доктрину РФ, согласно которой «агрессия» и даже «развертывание» средств ПВО или БПЛА подпадает под «ядерное сдерживание». В конце октября 2025 года, после введения Трампом его первых (во время второго президентского срока) санкций против России, глава Кремля заявил об «успешном» испытании ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с якобы ядерной энергетической установкой.

А уже 5 ноября Путин поручил изучить целесообразность начала испытаний ядерного оружия. Значит ли это возвращение к ядерному противостоянию, как это было во время Холодной войны? Как обострение ядерной риторики повлияет на помощь Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Что именно делают США: ядерных взрывов не будет

В августе этого года, когда сумасшедший заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз прибег к ядерным угрозам, Дональд Трамп направил поближе к России две американские атомные подводные лодки. Тогда в Кремле сделали вид, что этого не заметили. Однако сейчас, когда Трамп дописал Truth Social о возобновлении испытаний ядерного оружия в США, Путину пришлось реагировать. Ведь ядерный шантаж — это рычаг, который Россия постоянно использует для устрашения Запада с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Созвав заседание Совбеза, глава Кремля поручил силовым структурам «собрать информацию и внести предложения по возможному началу подготовки испытаний ядерного оружия». Хотя глава Минобороны РФ Андрей Белоусов настаивал на немедленной подготовке к ядерным тестам на полигоне Новая Земля (использовался СССР — Ред.) в Северном Ледовитом океане. Позже представитель Путина Дмитрий Песков отметил, что не было указания начинать подготовку ядерных испытаний. Но если США впервые с 1992 года проведут ядерные тесты, то и Россия, как говорят в Кремле, сделает то же самое.

Так что именно имел в виду Трамп? По словам министра энергетики США Криса Райта, ядерных взрывов (например, на полигоне в Неваде — Ред.) не будет. Уже 5 ноября США совершили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерного заряда. Способная нести от одной до трех ядерных боеголовок, она пролетела более 6700 км до полигона на Маршалловых островах в Тихом океане, где с 1946 по 1958 год США испробовали 67 ядерных бомб.

Глобальное ударное командование ВВС США сообщило, что этот пуск преследовал цель протестировать надежность, боевую готовность и точность Minuteman III. Однако нельзя сказать, что Соединенные Штаты сделали это в ответ на испытания Россией «Буревестника» и «Посейдона» с ядерными двигателями. В феврале и мае этого года США также осуществляли пуски Minuteman III, а в сентябре — испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет Trident II с атомной подлодки.

В среднем в год США проводят до шести испытательных пусков только Minuteman III и Trident II. В отличие от Америки, Россия либо не так часто тестирует свое стратегическое оружие, способное нести ядерные заряды, либо просто засекречивает эту информацию. Например, в ноябре 2023 года, по данным ГУР, Москва провела неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (она сбилась с курса), которая является основной в наземной составляющей стратегических ядерных сил РФ, и ракеты «Булава», запускавшейся с подлодки.

Сдержать Китай: США готовятся к войне

То же касается и российской «вундервафе» «Сармат». Впервые об испытаниях этой межконтинентальной баллистической ракеты Путин заявил еще в 2018 году. Она должна была стать на замену ракете «Воевода» — той же межконтинентальной советской ракете «Сатана» (по классификации НАТО), которая разрабатывалась и собиралась на «Южмаше».

В сентябре 2023 года в Кремле заявляли, что поставили ее на вооружение. Однако 4 ноября 2025, когда Путин награждал разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», он заявил, что «Сармат» будет на боевом дежурстве в 2026 году. Хотя год назад исследователи OSINT, анализируя спутниковые снимки, предполагали, что во время неудачного испытания в Плесецке в сентябре 2024 года ракета «Сармат» взорвалась в пусковой шахте.

По словам экспертов, Трамп мог заявить о возобновлении испытаний ядерного оружия в ответ на тестирование Россией «Буревестника» и «Посейдона». Поэтому в отличие от администрации Байдена, которая постоянно подвергалась ядерному шантажу Кремля, поэтому ограничивала помощь Украине, похоже, что Трамп начал играть «картами» Путина. Впрочем, проблема не только сугубо в России. В 2021 году в Минобороны США впервые заявили, что к 2030 году Китай будет иметь около 1000 ядерных боеголовок. Сейчас в КНР их 500, в США — 5328, в России — 5580.

5 февраля 2026 года истекает срок действия СНВ-3 — договора между США и РФ о сокращении и ограничении стратегических (ядерных) наступательных вооружений. Очевидно, что Соединенные Штаты хотели бы его продления или заключения нового договора, к которому присоединился бы и Китай. Однако Пекин не видит в этом необходимости. Китай на постоянной основе тестирует свои системы стратегического оружия.

Еще в январе 2025 года, буквально за несколько дней до инаугурации Трампа, на сайте The Heritage Foundation (американский исследовательский институт, близкий к Республиканской партии) вышла статья старшего научного сотрудника по стратегическому сдерживанию Роберта Питерса, где он отмечал, что в случае острого геополитического кризиса США могут выйти из строя. Сенате и провести ядерное испытание.

«И хотя выход США из договора может быть неоптимальным и действительно иметь негативные последствия (даст „зеленый“ свет для других девяти стран, обладающих ядерным оружием, делать то же — Ред.), это может быть необходимым для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта со стороны противника», — добавляет Роберт Питерс. нацбезопасности Роберта О’Брайена, который еще летом 2024 года призвал рассмотреть возможность восстановления ядерных испытаний из-за отказа России и Китая участвовать в переговорах по контролю над ядерными вооружениями.

Выступая на днях в Национальном военном колледже, министр войны США Пит Гегсет заявил, что сейчас «момент 1939 или 1981 года, когда враги собираются, угрозы растут, поэтому надо готовиться». Понятно, что 1939 год — это начало Второй мировой, а 1981 год — это самое большое после Карибского кризиса ядерное обострение между США и СССР. Вместе с этим, вряд ли США уже завтра начнут тестировать ядерное оружие, ведь на это нужно много денег и от одного до трех лет подготовки.

По приблизительным подсчетам, на один ядерный подземный тест может потребоваться $100-200 млн. Однако эта цифра не учитывает затраты на подготовку полигона в Неваде, не говоря уже о персонале и т.д. The Washington Post, ссылаясь на посетивших полигон людей, пишет, что оборудование там похоже на «ржавую яму». Хотя следует добавить, как осенью 2023 года CNN, анализируя спутниковые семерки, пришел к выводу, что на полигонах для ядерных испытаний в США, России и Китае за последние годы появились новые объекты и тоннели.