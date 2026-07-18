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Трамп идет на сближение с Пекином на фоне скандала — в США свирепствуют
Двойная игра Трампа с Китаем разозлила окружение президента США.
Одновременно с громкими обвинениями в адрес Пекина президент США Дональд Трамп параллельно работает над потеплением отношений с главой КНР Си Цзиньпином после года экономической войны между странами.
Об этом пишет издание Politico.
Сам Трамп поручил разведкам и правоохранителям расследовать «сокрытие китайского вмешательства» в выборы 2000 года.
Советник Белого дома по торговле Питер Наварро настаивает, что речь пойдет о поиске «злонамеренных деятелей внутри страны». Эта риторика вызвала острую критику со стороны членов Демократической партии, которые видят реальной мишенью Трампа совсем не Пекин, а те, кого «он считает врагами».
Между тем, в Конгрессе США обвиняют Трампа в том, что тот «превращает американо-китайские отношения в оружие» исключительно ради «продвижения политической цели», а не для решения реальных вопросов безопасности.
Эта очевидная непоследовательность раздражала даже «ястребов» по отношению к Китаю в окружении самого Трампа. Один из них, Майкл Соболик, прямо говорит — если по логике Трампа именно Китай работал на его поражение, почему он одновременно стремится к «стабильным отношениям великих государств» с Си Цзиньпином, продает ШИ-чипы КНР и отменяет чрезвычайный указ по Гонконгу.
Ранее сообщалось, что Трамп может спровоцировать напряженность в отношениях с Китаем заявлениями о вмешательстве Пекина в американские выборы 2020 года.
По словам Трампа, Китай незаконно получил данные о 220 миллионах американских избирателей, в частности, имена, адреса и другую информацию, используемую для регистрации для голосования. Пекин отрицает всякое вмешательство.