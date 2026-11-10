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Категория
Мир
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Трамп идет на соглашения с Путиным, но его ожидает "сюрприз": поможет ли это остановить войну - NYT

Попытки администрации Дональда Трампа склонить Кремль к уступкам в Украине из-за экономических соглашений и ослабления санкций терпят неудачу, поскольку Владимир Путин руководствуется геополитическими целями, а не финансовой выгодой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН

Попытки администрации США использовать деловые соглашения и ослабление санкций как рычаг влияния на завершение войны в Украине вряд ли заставят российского диктатора Путина пойти на компромиссы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков на фоне старта мирных переговоров в Абу-Даби с участием спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Осенью Белый дом изменил подход, пойдя на отмену части санкций ради импорта российского дизеля и обсуждения новых соглашений в сфере энергетики (в частности, активов «Лукойла» и экспорта газа в Европу). В Вашингтоне надеялись, что это построит доверие и склонит Москву к миру. Однако экономические стимулы не изменили фундаментальных требований Путина: ограничение военно-военного потенциала Украины, запрет на ее вступление в НАТО и полный пересмотр архитектуры безопасности в Европе.

Эксдиректор по России в Совете нацбезопасности США Эрик Грин отметил, что переговорщики Трампа ошибочно применяют бизнес-подход к Кремлю.

«Они вошли в переговоры с мнением: „У нас есть общий язык с этими ребятами, их интересуют деньги“. Это может быть правдой по отношению к олигархам, но не по отношению к Путину, у которого совсем другие метрики», — подчеркнул Грин.

Несмотря на значительный экономический ущерб и утечку данных Ростата о потерях от 390 000 до 450 000 военных, Путин демонстрирует готовность платить высокую цену. В Кремле считают, что дефицит средств ПВО в Украине и разрушительная зимняя кампания против гражданской инфраструктуры лишь усугубит позиции РФ на переговорах.

В то же время эксперты подчеркивают, что Кремль также ошибается, надеясь купить уступки США экономическим предложениям. По словам бывшего советника Томаса Грэма, Путин недооценивает внутриполитический контекст в США: двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и позицию Европы, которая продолжает выделять миллиарды долларов в поддержку Киева.

«А он воюет против нас?»

Ранее Трамп устроил перепалку с журналистом из — за Путина. Во время брифинга в Белом доме произошла словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и одним из представителей СМИ. Поводом для острой реакции Трампа стал вопрос, что Владимир Путин полностью игнорирует любые призывы к достижению мира. Об этом стало известно из брифинга Трамп.

Корреспондент попытался напомнить Дональду Трампу об отсутствии результатов по установлению мира: «Вы установили для Владимира Путина множество конечных сроков за последние 22 месяца для прекращения огня, но также для непосредственной встречи с Владимиром Зеленским. Он постоянно игнорировал ваши требования…».

Однако Трамп решил не дослушивать вопрос до конца и прервал журналиста такими словами: «Вы говорите, что он проигнорировал. А он воюет против нас в войне?».

После этого Трамп отказался дальше отвечать на вопросы журналиста и выслушать его.

Напомним, во вторник, 10 ноября, начинаются мирные переговоры Украины и России с участием США, которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ). Они продлятся два дня — в течение 10 и 11 ноября.

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