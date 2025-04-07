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В последние несколько дней по Америке прокатилась волна многотысячных протестов против политики Дональда Трампа и Илона Маска — самого богатого человека мира — вложившего в предвыборную кампанию Трампа около $270 млн. Массовые акции прошли во всех 50 американских штатах и даже распространились на другие страны. Протесты были, например, в Лондоне и Париже. Возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне на акцию вышли и украинцы и американцы, поддерживающие Украину, призывая администрацию Трампа обеспечить справедливость, предоставить Украине оружие и, наконец, обратить внимание на то, что вести переговоры о перемирии, когда Россия усилила удары по Украине, недопустимо.

Собственно, это и послужило поводом для волны возмущений политикой США в соцсетях в последние дни. Пока представители администрации Трампа заявляли, что «энергетическое» перемирие работает (о нем Трамп и Путин вроде бы договорились во время их телефонного разговора в середине марта), Россия вдвое увеличила количество воздушных атак против Украины. Однако Трамп и его кабинет делают вид, что этого не замечают. Более того, после зверского российского ракетного удара по детской площадке посреди жилого микрорайона в Кривом Роге 4 апреля, унесшего жизни 20 человек, в том числе 9 детей, а еще 74 человека были ранены, посла США в Украине Бриджит Бринк в своем сообщении в соцсетях не вспомнила, что баллистическую именно Россия. Хотя потом и поправилась, уточнив свою позицию.

Так, как мы видим, еще и в попустительстве российских военных преступлений проявляется дальнейшее сближение США с Россией. Как на это реагировать Украина и ЕС? Но почему Киев может ждать еще одна ловушка? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Слабая реакция: Трамп боится «провоцировать» Путина

В понедельник, 7 апреля, в Кривом Роге прощались с погибшими из-за российского удара по городу «Искандером» в фугасном снаряжении. Люди потеряли дороже всего — своих детей. 15-летних Алину Куценко и Даниила Никитцкого, которые были парой, похоронят вместе. О гибели мамы — 50-летней Виктории Головко, прикрывшей собой своего 8-летнего сына — Матвей еще ничего не знает. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое, но, по словам врачей, стабильное.

В воскресенье, 6 апреля, Бриджит Бринк в соцсети Х опубликовала фотографию с приспущенным американским флагом у посольства США в Киеве, выразив искренние соболезнования и «солидарность с народом Украины в день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу». Но произошло это только после волны возмущения украинцев и заявления Владимира Зеленского, что предыдущая реакция посла США, где она не указала на ответственность России за зверский обстрел Кривого Рога, была слабой.

Лишь в воскресенье поздно вечером, 6 апреля, возвращаясь в Вашингтон из очередного чемпионата по гольфу во Флориде, на борту самолета Air Force One Трамп сказал, что ему не нравятся бомбардировки, но США продолжают говорить с Россией и хотят, чтобы она остановилась. Вместе с тем, директор национального экономического совета Белого дома Кевин Гассет заявил, что США не ввели новые экспортные пошлины против России, хотя ко всем другим странам применили тарифы от 10% до 50%, назвав это «Днем освобождения Америки», так как «переговоры с Украиной и Россией еще продолжаются. и россиян.

«Президент (Трамп — Ред.) принял решение не объединять эти два вопроса. Это не значит, что с Россией будут обращаться совсем иначе, чем с любой другой страной, но Россия — одна из немногих стран, не подпадающая под действие новых тарифов, не правда ли? Они ведут переговоры, не так ли?»

Однако, в Кремле, похоже, продолжают смеяться над Трампом и всей его администрацией. В понедельник, 7 апреля, представитель Путина Песков заявил, что его шеф — военный преступник — якобы поддерживает идею о необходимости прекращения огня, «но до этого нужно ответить на целый ряд вопросов, эти вопросы висят в воздухе, и пока ответов на них никто не дал». Речь идет о шизофренических требованиях Путина относительно остановки мобилизации в Украине, западной военной помощи, отказа от членства в НАТО и тому подобное, чтобы Россия пошла на временное 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта, на что Украина согласилась безусловно.

Похоже, что администрация Трампа, сознательно или бессознательно, отказывается признать, что Путин действительно тянет время и не собирается идти ни на одно прекращение огня. И, как когда-то сказал Уинстон Черчилль, «если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор». Понимает ли и поймет ли это администрация Трампа, покажет время. Ведь, как говорит генсек НАТО Марк Рютте, Россия должна танцевать танго для мира в Украине, чего она сейчас не делает, хотя и добавляет, что полностью поддерживает усилия Белого дома.

«Мне кажется, что они (россияне — Ред.) двигаются недостаточно быстро, в частности, я это слышу и от моих американских собеседников (правда, об этом было лишь одно заявление Трампа — Ред.), что Россия действительно должна делать больше, чтобы положить конец этой войне», — сказал Марк Рютте.

Тарифная «война» между США и ЕС: Украина может попасть в ловушку

На самом деле, проблема с официальной реакцией США на ракетные обстрелы Россией Кривого Рога, где погибли 9 детей, и Киева утром воскресенья, 6 апреля, гораздо глубже и имеет большие последствия. Если посмотреть публикации ведущих американских СМИ, а к моменту обстрела Кривого Рога в США уже было утро, то написали они об этом очередном варварском военном преступлении России лишь на следующий день и после того, как на «слабую» реакцию Америки указал президент Зеленский.

Официальная позиция администрации Трампа влияет и на общественное мнение. Так, опрос The Wall Street Journal показывает, что 79% республиканских избирателей против дальнейшей помощи Украине со стороны США. При этом 49% всех избирателей поддерживают продление помощи Украине. Не добавляют баллов Украине в Америке и заявления представителей Республиканской партии по условиям урегулирования войны. Так, например, в интервью The Telegraph скандальная конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что украинцы должны смириться с потерей оккупированных Россией украинских территорий.

«Я просто не понимаю, как они (украинцы — Ред.) могут требовать сохранить территории. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело», — сказала Спартц, намеренно умалчивая о том, что, в частности, блокирование Трампом военной помощи Украине в Конгрессе США от сентября 2023 года до апреля 2024 года подвесило позиции С.С.

К этому прилагается еще одна огромная проблема, созданная администрацией Трампа. Ее последствия нарастают в геометрической прогрессии. Речь о торговой войне, которую Трамп начал со всем миром, кроме России, 2 апреля. Несмотря на стремительное падение фондовых рынков, остановку поставок ряда товаров в США, например немецкие автомобили, Трамп называет введенные им экспортные пошлины «лекарством» для американской экономики. Хотя все ведущие американские экономисты предупреждают, что в конечном итоге заплатят за это американцы из своих карманов, ведь даже цена на iPhone существенно повысится.

Евросоюз столкнулся с 20% пошлинами на все свои экспортируемые в США товары. По словам Трампа, он согласится вести переговоры с Брюсселем по изменению тарифов, если тот будет платить ежегодно много денег, потому что, по его словам, Европа забрала много американского богатства.

«США не могут терять $1,9 трлн в торговле. Мы не можем этого позволить, особенно еще и тратя большие средства на НАТО, чтобы защищать европейские страны. Мы прикрываем их военно, а при этом несем торговые убытки. Европа очень, очень плохо обращалась с США и обманула наших (американских — ред.) лидеров», — заявил Дон.

В ЕС хоть и надеются на конструктив в переговорах с США по тарифной политике, все же в Еврокомиссии не исключают, что американские компании могут отстранить от европейских госзакупок, что окажет значительное влияние. Премьер Великобритании Кир Стармер предупреждает, что сейчас момент для срочных действий, потому что глобальные последствия американских пошлин могут быть очень серьезными. А французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен вообще предупредил, что ответ Европы может быть «крайне агрессивным». И, к сожалению, Украина здесь попадает в ловушку, ведь торговая война между США и ЕС отнюдь не на руку.

Дата публикации 19:07, 07.04.25 Количество просмотров 48 Видео удара из Кривого Рога