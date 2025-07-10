Трамп имеет "секретное оружие", которое сделает Путина уязвимым - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении России с пряника на кнут и может применить «секретное оружие», даже не прибегая к реализации угроз «разбомбить к черту» Москву.

Об этом пишет обозреватель издания The Telegraph Ребекка Коффлер.

По ее словам, США вряд ли будут бесконечно поставлять военную помощь Украине, но хозяин Белого дома может использовать таланты своего министра финансов Скотта Бессента — человека с нестандартным мышлением, который умеет использовать уязвимые места оппонента.

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«Талантливый делец с Уолл-стрит, он стал ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем», — охарактеризовала Бессента обозреватель, добавив, что Китай в конце концов заключил сделку с администрацией Трампа.

Она напомнила, что в начале своей карьеры Бессент работал на Джорджа Сороса и сыграл ключевую роль в попытке финансиста «взломать Банк Англии» в 1992 году, обвалив торговлю фунтом стерлингов. Результатом стало унижение британского центрального банка и более миллиарда долларов прибыли для фирмы Сороса. Через 20 лет в 2013 году, Бессент заработал для Сороса еще $1,2 млрд, сыграв против японской иены

«Есть явные признаки того, что российская экономика испытывает напряжение из-за необходимости продолжать войну. Инфляция остается высокой, потребительский спрос падает, обрабатывающая промышленность и бюджет имеют серьезные трудности», — констатировала обозреватель.

Коффлер предположила, что Путин знает, что Трамп, возможно, замышляет что-то серьезное.

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«Он давал российскому лидеру понять, что для подписания соглашения есть ограниченные сроки. Последнее предупреждение прозвучало в пятницу», — напомнила она.

Обозреватель предположила, что Путин может недооценивать готовность Трампа и его ведущих советников по-настоящему закрутить гайки. Однако, по ее мнению, жесткая позиция Трампа и Бессента может привести к экономическому коллапсу в России. Хотя еще неизвестно, заставит ли это Путина сразу прекратить войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России.